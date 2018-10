Mit ETH-Handschuh kann man virtuelle Objekte "ergreifen"

DextrES packt ein virtuelles Objekt (Screenshot Video ETH/EPFL)

Die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen.

Metallbänder plus Baumwolle plus Spannungsdifferenzen

Gemeinsam haben Forscher der beiden ETHs in Zürich und Lausanne einen ultraleichten Handschuh entwickelt. Der erlaubt es, virtuelle Objekte zu "berühren" und zu manipulieren, schreibt die ETH. Demnach wiegt der Handschuh namens DextrES weniger als acht Gramm. Er gebe seinem Träger ein äusserst realistisches, haptisches Feedback. In Zukunft soll er im Batteriebetrieb funktionieren und dann ein neues Level der Bewegungsfreiheit bieten.Man habe ein leichtgewichtiges Gerät entwickeln wollen, das kein sperriges Exoskelett, Pumpen oder sehr dicke Kabel benötigt, heisst es weiter. DextrES überzeuge denn auch mit seinem geringen Gewicht. Zudem liefere er ein äusserst realistisches Feedback, so die Forscher.Er funktioniere mit einer Spannung von 200 Volt und einigen Milliwatt Leistung. So könne an jedem Finger eine Haltekraft von bis zu 40 Newton gemeriert werden. Nehme man den künftigen Betrieb mit nur einer sehr kleinenBatterie hinzu, ergebe das mit dem gerade mal zwei Millimeter dünnen Handschuh eine beispiellose Präzision und Bewegungsfreiheit.Beschrieben wird die Funktionsweise des dünnen Baumwoll-Handschuhs, bei dem elastische Metallbändern über die Finger laufen, so: Diese Bänder sind durch einen dünnen Isolator voneinander getrennt. Wenn die Finger des Trägers mit einem virtuellen Objekt in Kontakt kommen, appliziert die Steuereinheit eine Spannungsdifferenz zwischen den Metallbändern, die dazu führt, dass sie aufgrund elektrostatischer Anziehung zusammenkleben. Dies wiederum erzeugt eine Bremskraft, die die Bewegungen der Finger oder des Daumens blockiert. Sobald die Spannung unterbrochen wird, gleiten die Metallbänder wieder reibungslos, und der Träger kann seine Finger frei bewegen.So sollen sich virtuelle Objekte mit dem gleichen Gefühl berühren, greifen und manipulieren lassen wie reale Gegenstände.Da weltweit in dieser Richtung geforscht werde, sei man mit DextrES einen wichtigen Schritt weitergekommen, heisst es bei der ETH. Nun müsse es darum gehen, eine Vergrösserung des Gerätemassstabs und damit einhergehend den Einsatz an anderen Körperteilen mittels leitfähigem Gewebe zu erreichen.Bei dem gemeinsam Forschungsprojekt wurde auf dem Microcity-Campus der EPFL in Neuenburg die Hardware entwickelt, während man an der ETH Zürich das Virtual-Reality-System kreierte und die Nutzertests durchführte.Als Einsatzszenarien wird auf den Gaming-Markt verwiesen. Es seien aber zahlreiche weitere Anwendungsgebiete möglich. Konkret genannt werden die Schulung von Chirurgen und der Einsatz in Augmented-Reality-Anwendungen. (vri)