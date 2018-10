Worüber sich Bundesrat und Blockchain-Branche einig sind

eine Fintech-Regulierung muss technologieneutral sein, die Regulierung muss zur Rechtssicherheit beitragen, sie muss Innovation ermöglichen.

Der Bund hat eine Arbeitsgruppe zu Blockchain/ICO eingesetzt. Sie soll bis Ende Jahr dem Bundesrat einen Bericht abliefern, wie die Schweiz im Bereich Finanzmarktrecht, Obligationenrecht oder Zivilgesetzbuch Distributed Ledger Technologie/Blockchain in der Finanzbranche regeln soll (oder nicht).Auf dem Weg zum Bericht lädt Ueli Maurer, Bundesrat und Finanzminister, Blockchain-Vertreter zum Informationsaustausch an Roundtables ein.Der dritte Treff hat nun stattgefunden, meldet der Bundesrat. Teilnehmer seien Vertreter der Fintech-Verbände, der Wissenschaft sowie des Banken- und Versicherungsbereichs gewesen.Maurer, der öffentlich gesagt hat, das Thema Blockchain findesich täglich auf seinem Pult, ist demzufolge weiterhin der Meinung, Blockchain sei für die Schweizer Finanzbranche von zentraler Bedeutung. Entsprechend soll der Dialog mit den Stakeholdern weiterhin stattfinden.Worüber sich die Roundtable-Gäste uneins waren, wurde nicht publik, nur, dass das Gespräch "intensiv" gewesen sei. Im Diplomatendeutsch kann dies auch "unterschiedliche Ansichten" bedeuten.Einigkeit herrschte offenbar in drei Punkten:Konkreteres wird der Bericht der Arbeitsgruppe Ende 2018 zeigen. (mag)