Gartners Blick in die Tech-Kristallkugel für 2019

Neben einigen "Evergreens" haben's auch KI-getriebene Entwicklung, Quanten-Computing und sogenannte Smart Spaces in die strategischen Tech-Trends geschafft.

Hier nur die Neuigkeiten aus den "Evergreens":

Autonome Dinge: Im Bereich Roboter, Drohnen und Autos

Digitale Zwillinge: Künftig würden Unternehmen beginnen, ihre ganze Organisation als digitalen Twin zu implementieren und könnten so Entwicklungen und Business-Modell besser verstehen.

Künftig würden Unternehmen beginnen, ihre ganze Organisation als digitalen Twin zu implementieren und könnten so Entwicklungen und Business-Modell besser verstehen. Edge-Computing: Neu "Empowered Edge" getauft, sollen die "Edge-Geräte" in den kommenden Jahren immer schlauer werden und mit speziell dafür entwickelten KI-Chips ausgestattet werden.

Neu "Empowered Edge" getauft, sollen die "Edge-Geräte" in den kommenden Jahren immer schlauer werden und mit speziell dafür entwickelten KI-Chips ausgestattet werden. Immersive Experience: Für VR, AR und MR prognostizieren die Analysten, dass man durch immer mehr Geräte vom Computer bis zum Wearable mit den virtuellen Aspekten der Realität verbunden werde.

Für VR, AR und MR prognostizieren die Analysten, dass man durch immer mehr Geräte vom Computer bis zum Wearable mit den virtuellen Aspekten der Realität verbunden werde. Blockchain : Die Entwicklung von der Infrastruktur für digitale Währungen zu breiteren digitalen Business- und Anwendungs-Feldern gehe weiter und habe sich vertieft. Tipp von Gartner an CIOs: "Beginnen Sie mit der Evaluation von Blockchain, falls Sie nicht schon dran sind."

Die Neulinge:

KI-getriebene Entwicklung: Data-Scientists müssten immer mehr mit Anwendungsentwicklern zusammenarbeiten, um KI-gestützte Lösungen zu finden, die als Service zur Verfügung gestellt werden könne. Desweiteren werde künstliche Intelligenz im Entwicklungsprozess selbst immer mehr zur Anwendung kommen, um Bereiche zu automatisieren. Nach Meinung von Gartner werden bis 2022 mindestens 40 Prozent der Entwicklungs-Projekte für neue Anwendungen KI-Entwickler im Team haben.

Data-Scientists müssten immer mehr mit Anwendungsentwicklern zusammenarbeiten, um KI-gestützte Lösungen zu finden, die als Service zur Verfügung gestellt werden könne. Desweiteren werde künstliche Intelligenz im Entwicklungsprozess selbst immer mehr zur Anwendung kommen, um Bereiche zu automatisieren. Nach Meinung von Gartner werden bis 2022 mindestens 40 Prozent der Entwicklungs-Projekte für neue Anwendungen KI-Entwickler im Team haben. Augmented Analytics: Unter Augmented Analytics verstehen die Analysten die Fähigkeit komplexe Analyseinhalte einfach und per Knopfdruck zur Verfügung zu stellen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Diese "erweiterte Intelligenz" würde zum Schlüsselelement von der Datenaufbereitung über die Insight-Visualisierung bis zum Management von Geschäftsprozessen – und zwar automatisiert. Damit würden professionelle Datenwissenschaften in vielen Situationen überflüssig, schreibt Gartner.

Unter Augmented Analytics verstehen die Analysten die Fähigkeit komplexe Analyseinhalte einfach und per Knopfdruck zur Verfügung zu stellen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Diese "erweiterte Intelligenz" würde zum Schlüsselelement von der Datenaufbereitung über die Insight-Visualisierung bis zum Management von Geschäftsprozessen – und zwar automatisiert. Damit würden professionelle Datenwissenschaften in vielen Situationen überflüssig, schreibt Gartner. Smart Space: Bei diesem Trend würden Elemente wie Smart Cities, digitale Arbeitsplätze, Smart Hones und vernetzte Fabriken verschmelzen. Es entstünden physische und digitale Umgebungen, sowie hybride Variationen, in denen die verschiedenen Systeme vernetzt und koordiniert werden und schliesslich in sogenannten "intelligenten Ökosystemen" interagieren.

Bei diesem Trend würden Elemente wie Smart Cities, digitale Arbeitsplätze, Smart Hones und vernetzte Fabriken verschmelzen. Es entstünden physische und digitale Umgebungen, sowie hybride Variationen, in denen die verschiedenen Systeme vernetzt und koordiniert werden und schliesslich in sogenannten "intelligenten Ökosystemen" interagieren. Digital Ethics and Privacy: Digitale Ethik und Datenschutz gewinnen laut Analysten an Gewicht für Personen, Organisationen und Regierungen. Es gebe aufgrund der Datenflut und -Sammelwut mehr Bedenken und Unternehmen müssten darauf reagieren, um Reaktionen zu verhindern. Als Leitlinie schlägt Gartner vor, dass man von der Privatsphäre zur Ethik schreite und frage "tun wir das richtige" statt "sind wir compliant".

Digitale Ethik und Datenschutz gewinnen laut Analysten an Gewicht für Personen, Organisationen und Regierungen. Es gebe aufgrund der Datenflut und -Sammelwut mehr Bedenken und Unternehmen müssten darauf reagieren, um Reaktionen zu verhindern. Als Leitlinie schlägt Gartner vor, dass man von der Privatsphäre zur Ethik schreite und frage "tun wir das richtige" statt "sind wir compliant". Quanten-Computing: Viele Branchen könnten künftig von den Fortschritten im Bereich profitieren und CIOs sollten zu eruieren beginnen, ob man die Technologie bei Geschäftsproblemen einsetzen könne. Dabei warnt Gartner aber vor einem Hype, bis 2022 hätten die meisten Unternehmen Zeit Quanten-Computing kennenzulernen.

Gartner hat heute während des Gartner Symposiums/ITExpo in Orlando die zehn Technologietrends vorgestellt, die nach Ansicht der Analysten strategisch am wichtigsten sind. Damit meinen die Marktforscher schnell wachsende Technologien mit disruptivem Potential, die in den nächsten fünf Jahren breitere Wirkung entfalten werden.Fünf der zehn Technologien fanden wir schon letztes Jahr in der Liste von Gartner. Der Name wurde teilweise etwas angepasst, die Tendenzen und Entwicklungen etwas korrigiert. Aber diesen Technologien schenken die Analysten wiederholt das Prädikat "strategisch wichtig". Die Begründungen von Gartner haben wir bereits letztes Jahr geliefert verweist Gartner insbesondere darauf, dass vermehrt auf intelligente Schwärme, also das Zusammenspieler einzelner autonomer Geräte, gesetzt würde.Nicht mehr in die Liste aufgenommen wurden Künstliche Intelligenz als Basistechnologie, Intelligente Apps und Analytics, Dialogplattformen, eventgetriebene Businessmöglichkeiten sowie Continuous Adaptive Risk and Trust. Wer wissen will, was die Analysten darunter verstehen und welches Potential sie sahen, kann dies in unserer letztjährigen Zusammenfassung nachlesen . (ts)