Relaunch der Schweizer "Suchmaschine" für Digital-Bildung

Vor ziemlich genau zwei Jahren lancierte die Standortinitiative Digitalswitzerland mit Google- und Ringier-Prominenz die kostenlose Suchmaschine für Schweizer IT-Bildungsangebote namens "Education Digital". Damals war die Rede von 2000 Kursen, welche verzeichnet seien.Nun hat die Plattform ein Redesign erfahren, wie Digitalswitzerland meldet. Was bleibt, ist das Grundkonzept: ein virtueller Marktplatz für unterschiedliche Online- und Offline-Kurse in der Schweiz, die digitale Kompetenzen bringen sollen. 60 bis 70 Partner stellen laut Mitteilung aktuell rund 800 Angebote online, die Website selbst vermerkt 350 Kurse.Darunter findensich Programmierkurse ebenso wie solche zum Online-Marketing und verwandten Themen; solche mit Zertifikaten und andere. Es sind diverse Filtermöglichkeiten vorhanden.Weggefallen sind in Version 2 der Plattform die Rating-Möglichkeiten zu Kursen.Zielgruppe seien insbesondere KMUs, so die Mitteilung, man wolle einen Beitrag zur digitalen Weiterbildung der Schweizer Bevölkerung leisten.Kursanbieter können sich melden mit Angeboten und müssen eine Absichtserklärung unterzeichnen, um ein Login zu erhalten. Die Plattform "Education Digital" ist viersprachig und nicht gewinnorientiert. (mag)