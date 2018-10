Swisscoms E-Signatur-Service gibt’s nun auch für Europa

Swisscoms Managed-Service für elektronische Signaturen ist neu EIDAS-zertifiziert und damit sind die Signaturen auch in EU-Ländern rechtsgültig. Der All-in Signing-Service werde damit auch für Unternehmen interessant, die ihre Geschäfte im EU-Raum realisieren oder als Firmen mit Sitz in der EU Geschäfte in der Schweiz tätigen wollen, so Swisscom in einer Mitteilung. Bislang war der Service nach ZertES nur für die Schweiz zertifiziert.Mitdem geräteunabhängigen Dienst können Dokumente vor Manipulationen geschützt, Geschäftspartner identifiziert und Geschäftsprozesse optimiert werden. So sei es Unternehmen, Behörden und Service Providern möglich auf eigene umfassende Infrastrukturen zu verzichten, verspricht der blaue Riese. Swisscom will sich im Rahmen des Angebots um das komplette Lifecycle Management, inklusive Backup, Unterhalt oder Infrastruktur-Updates kümmern. (ts)