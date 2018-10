Parmelin: Ruag-Hack war "wie ein Elektroschock"

Der neue Bachelor-Lehrgang für Information & Cyber Security der Hochschule Luzern ist ein Erfolg. Der Lehrgang, der bereits vor einem Monat begonnen hat, ist nicht nur ein Erfolg bei Studenten , sondern hat gestern auch ganz viel lobende Prominenz an einen Eröffnungsanlass in Rotkreuz gelockt. Es sprachen ein Bundesrat (Guy Parmelin), ein Luzerner Regierungsrat (Reto Wyss), Asut-Präsident Peter Grütter als Vertreter der Industrie, der CISO des Bundes (Diego Schmidlin) und ein Zuger Ständerat (Joachim Eder).Auffallend auch die gut besetzteListe der Sponsoren des Anlasses gestern mit Rohde & Schwarz, Infoguard, Crypto, Secude und Huawei.Der Aufmarsch aus Politik, Lehre und Industrie zeigt, dass das Thema Cybersecurity in der Schweiz in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. "Wie ein Elektroschock" habe der Ruag-Hack auf ihn gewirkt, sagte Parmelin der Presse, wie das Online-Magazin 'zentralplus' berichtet. (hc)