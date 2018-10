HB Zürich: Dank "Sandbox" zum "digi­tal­sten Bahn­hof der Welt"?

Im Zürcher Hauptbahnhof steht derzeit ein Minilabor, in dem Firmen bis Sonntag ihre digitalen Projekte und Prototypen den rund 440'000 Passanten, die täglich den HB durchqueren, präsentieren können. In dieser "Sandbox" zeigten unter anderem die ZKB ein E-Gutscheinprojekt, die Swisscom eine Art AirBnB für Köche, die Mobiliar einen Liegenschaftsverwalter für das Smartphone und die SBB "smarte" Schliessfächer.23 Projekte von 13 Firmen und Startups werden insgesamt über vier Tage präsentiert. Unter dem etwas hochtrabenden Titel "werde CEO deiner Idee" werden Jungfirmen zudem aufgefordert in "Elevator Pitches" ihre Geschäftsideen vorzustellen und zu bewerben. Dabei könne der Sieger eine Swisscom Kickbox mit Handbuch, "Zugang zu Startup-Experten", "diversen Überraschungen" und1000 Franken gewinnen, wie die SBB schreibt.Die Sandbox findet im Rahmen des seit Frühling 2017 laufenden Projekts "My Smart Station Zürich HB" statt. Die SBB hat sich dabei hohe Ziele gesteckt: Sie will den HB der Limmatstadt "zum digitalsten und persönlichsten Bahnhof der Welt" machen. Ob dies auch tatsächlich gelingt, soll im April 2019 eine externe Jury prüfen. Die Passanten des HBs sollen das Projekt zudem bewerten und mit einem "Like" versehen: Von den gewünschten 10'000 Likes wurden bislang erst 1428 erzielt.Auch die "Sandbox" sei ein Prototyp, um zu testen, ob so ein Projekt an so einem Ort überhaupt Anklang finde, sagte SBB-Projektleiter Philipp Leimgruber laut 'Linth-Zeitung'. 120 Bewertungen sind bislang eingegangen, 92 Prozent gefiel das Projekt. (ts)