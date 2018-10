Gerücht: Parku stellt das Schweizer-Geschäft ein

Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren ist, wird der Parkplatz-Sharing-Anbieter Parku sich aus der Schweiz zurückziehen. Die Parkplatzvermittlung via Webseite und App waren 2012 auch hierzulande lanciert worden.Am Gründungssandort und Hauptsitz von Parku in Berlin will man das Gerücht, das Schweiz-Geschäft werde eingestellt, nicht kommentieren. Dementiert es aber auch nicht.Die Fragen von inside-it.ch nach denGründen und dem Datum der Schliessung in der Schweiz, ob auch andere Länder betroffen sind und wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, blieben bis Redaktionsschluss ebenfalls unbeantwortet.Parku war Mitte 2012 in Berlin gegründet worden und wenig Monate später mit drei Mitarbeitern auch in der Schweiz an den Start gegangen, wie damals 'Startwerk' berichtete . (vri)