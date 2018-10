Daniel Stoeri macht die Stadt Baden "smart"

Wie andere Städte hat St. Gallen bereits seinen Chef-Digitalisierer . Nun zieht die Stadt Baden nach. Laut einer Mitteilung hat der "Stadtrat entschieden, eine Stelle "Digital Management" zu schaffen. Klar ist auch schon, wer die Stelle übernimmt: Badens bisheriger Informatik-Leiter Daniel Stoeri.Da die Digitalisierung alle Bereiche einer Organisation berühre, werde die neu geschaffene Stelle "per 2019 auf der operativen Führungsebene der Stadt Baden, als Stabsstelle der Verwaltungsleitung, angegliedert".Zum Aufgabenbeschrieb heisst es, die Stadt habe bereits in den Legislaturzielen die strategische Bedeutung der Digitalisierung unterstrichen und dabei das Konzept "Smart City" fokussiert. Es gehe darum, Fragen nach einer sinnvollen und wünschenswerten Zukunftsgestaltung zu beantworten. Konkret wird in diesem Zusammenhang auf "intelligente Mobilität oder vereinfachte Austauschbeziehungen der Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern" verwiesen.Zudem berge auf operativer Ebene die "Digitalisierung Potenzial für die Optimierung von Dienstleistungsorientierung, Durchlaufzeit und Ressourcenbindung und damit auch zentrale Fragestellungen des Prozessmanagements".Stoeri werde zwar ein 100 Prozent Pensum erfüllen, doch müsse dafür lediglich ein 25-Prozent-Pensum zusätzlich geschaffen werden, schreibt die Stadt. Denn der Rest ergeben sich aus der Verschiebung von Verantwortlichkeiten für die Neu- und Weiterentwicklungen von Fachapplikationen der städtischen IT-Abteilung und aus "der Internalisierung der Leitung von Business-Projekten".Stoeri wird als sehr gute Besetzung der Stelle vorgestellt: Als "bisheriger Leiter Informatik, seinem beruflichen Werdegang sowie seiner früheren Tätigkeit als Gemeindeschreiber ist er bestens vertraut mit den Prozessen der öffentlichen Verwaltung". Insbesondere kenne er die aktuelle Situation und die Anforderungen der Stadt Baden bezüglich ihrer digitalen Zukunft, heisst es weiter.Ausserdem wird darüber informiert, dass zwar in Aarau und Baden Stellen im Bereich Digital Management etabliert wurden oder werden. Doch sei dies "personaltechnisch nicht Bestandteil des laufenden Zusammenschlusses der Informatikdienste der beiden Städte ".Allerdings werde man sich auch im Rahmen des Digital Managements bei strategischen Vorhaben miteinander abstimmen. So sollen solche Projekte auch vom gemeinsamen Informatiksteuerungsorgan Aarau-Baden mitbeurteilt und technisch beraten werden. Dieses Vorgehen solle "insbesondere auch die angestrebte Harmonisierung im Bereich der Fachapplikationen" unterstützen.Stoeris Stelle als Leiter des Informatikorganisation Aarau-Baden sei bereits zur Besetzung öffentlich ausgeschrieben worden. (vri)