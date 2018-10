Eclipse-Stiftung normiert Java-EE-Weiterentwicklung

Oracle hat bekanntlich die Software-Entwicklungsplattform Java EE an die Eclipse-Stiftung übergeben. Diese nennt Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) nun Jakarta EE. Entsprechend gehen auch die Prozesse zur verbindlichen Definition von Spezifikationen von Jakarta EE an die Eclipse Stiftung über. Aus dem JCP ( Java Community Process ) wird der Jakarta EE Specification Process.Die Eclipse-Stiftung hat nun einen ersten Entwurf für diesen Prozess veröffentlicht. Es geht bei den neuen Regeln für die Spezifizierung von Jakarta EE vor allem darum, urheber- und patentrechtliche Probleme zu vermeiden. Er soll möglichst einfach gestaltet werden, schreibt der Direktor der Stiftung, Mike Milinkovich, in einem Blogeintrag . (hc)