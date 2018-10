Kryptowährungen werden regulierter

Die Aufsichtsbehörde zur weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche will ein Regelwerk für die Geschäfte mit Kryptowährungen erstellen. Im kommenden Juni würden die ersten Vorgaben verabschiedet, anhand derer die Staaten die Aufsicht über Bitcoin & Co. organisieren sollen, teilte die Financial Action Task Force (FATF) am Freitag mit. Es wäre die erste internationale Initiative in diesem noch jungen Markt. Bislang handhaben die Staaten die Kontrolle sehr unterschiedlich.Handelsplattformen für digitale Währungen sowie bestimmte Anbieter von Krypotwährungskonten ("Wallets") benötigen den Angaben zufolge künftig eine staatliche Lizenz. Ausserdemwürden sie einer gesetzlichen Regulierung unterworfen. Gleiches gelte für Dienstleister, die Unternehmen bei der Ausgabe neuer Cyber-Devisen – den sogenannten Initial Coin Offering (ICO) – unterstützen.Damit soll die Nutzung von Kryptowährungen für Geldwäsche, Terrorfinanzierung und andere Straftaten eingedämmt werden. Staaten, die sich nicht an die neuen Regeln hielten, würden auf eine schwarze Liste gesetzt, kündigte die FATF an. Dies erschwere den Ländern den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten.Die Regeln der FATF werden in der Schweiz zum Beispiel seitens der Bankenaufsicht FINMA durchaus ernst genommen. (sda / hc)