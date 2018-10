Graubünden ist jetzt doch für Informatik­-Mittelschulen

In Zukunft wird es in Graubünden nun doch Informatikmittelschulen (IMS) geben können. Im Rahmen der Totalrevision des Mittelschulgesetzes hat der Grosse Rat nach langer und engagierter Debatte mit 70 zu 47 Stimmen die nötige gesetzliche Grundlage geschaffen. Somit besteht für Privatschulen in Graubünden die Möglichkeit eine anerkannte IMS zu führen.Der Antrag war 2014 vom Grossen Rat in einem äusserst knappen Entscheid abgelehnt worden. Kürzlich hatte eine Minderheit der grossrätlichen Kommission den Antrag erneut eingebracht und mit diesem nun Erfolg. Die IMS ist als mögliche Abteilung einer Mittelschuledoch noch ins Mittelschulgesetz aufgenommen worden.Für die IMS setzten sich die CVP- und die SP-Fraktion geschlossen ein. Die Parteien argumentierten primär mit dem Fachkräftemangel in der Bündner IT-Branche. Zudem sollen Jugendliche eine Alternative zur Berufslehre als Informatiker erhalten.Gegen den neuen Mittelschultypus kämpften erfolglos die SVP und die grosse Mehrheit der FDP. Sie monierten vergeblich, die Ausbildungsqualität an einer IMS wäre tiefer als in der Berufslehre. Zudem sehen sie in den IMS eine unnötige Konkurrenz zur Informatiklehre.Das totalrevidierte Gesetz selber ist völlig unbestritten, es ersetzt das Mittelschulgesetz aus dem Jahr 1962. (vri/sda)