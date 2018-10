Vor 5G-Auktion in Deutschland will Huawei Transparenz demonstrieren

Huawei eröffne in den nächsten Monaten ein neues IT-Security-Labor in Deutschland, um die Überprüfung von Quellcode durch deutsche Behörden zu erleichtern, berichtet 'Reuters' exklusiv. Dies beinhalte die Untersuchung der Programmiersprache, die für den Betrieb von Netzwerkgeräten verwendet wird, so etwa das Screening nach Backdoors.Zur Zusammenarbeit mit deutschen Behörden wollte sich Huawei gegenüber 'Reuters' nicht detaillierter äussern. In Grossbritannien wird das Unternehmen derweil bereits seit acht Jahren von einem unabhängigen Aufsichtsgremium überprüft.Das Labor soll am 16. November in Bonn eröffnet werden, wo auch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seinen Sitz hat. Damit will der chinesische Konzern offenbar im Vorfeld der anstehenden 5G-Auktion dem möglichen Misstrauen deutscherRegulierungsbehörden zuvorkommen.Mutmasslicher Hintergrund des neusten Schritts: Australien hat im August Huawei vom Aufbau seiner 5G-Infrastruktur ausgeschlossen . Schon im Februar war bekannt geworden, dass US-Sicherheitsbehörden dem chinesischen Riesen den Zugang zur US-Telekommunikations-Infrastruktur verwehren wollen . In beiden Fällen wurde mit Spionageverdacht und der nationalen Sicherheit argumentiert."Lange vor den Problemen in den USA und Australien und völlig unabhängig davon, haben wir auf die Anforderungen der Kunden reagiert, indem wir das höchste Sicherheitsniveau in unsere Produkte und Abläufe integriert haben", erklärte aber ein Pressesprecher von Huawei.In der Schweiz setzt Sunrise in Sachen 5G auf Huawei . Der grosse Konkurrent Swisscom hat derweil mit Ericsson eine entsprechende Partnerschaft geschlossen . (ts)