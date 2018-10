Deutsche Telekom investiert in Genfer ID Quantique

Die Deutsche Telekom beteiligt sich am Genfer Verschlüsselungsspezialisten ID Quantique. ID Quantique war Anfang Jahr von der südkoreanischen SK Telekom übernommen worden. Im Gegenzug investieren die Südkoreaner in MobiledgeX, ein von der deutschen Telekom gegründetes Edge-Computing-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien.Die Deutsche Telekom investiert eine Summe von zwei bis neun Millionen Franken, so Grégoire Ribordy von ID Quantique zur Genfer Zeitung 'Le Temps'. Das Genfer Unternehmen setzt Quantenschlüsselsysteme für den Bau von Netzwerk-Verschlüsslern ein.Es geht denbeiden grossen Telkos bei der Cross-Investition darum, Technologie für den Bau und Betrieb von 5G-Netzen und 5G-Anwendungen auszutauschen. Die beiden wollen 5G-Dienste in den Bereichen Telemedizin sowie Augmented und Virtual Reality entwickeln. Die Technologie von ID Quantique ist interessant, wenn es um die Verschlüsselung von Datenverkehr geht. Edge-Computing, also die Platzierung von Rechenkapazität an den Rand von Netzwerken, ist wichtig, um geringe Latenzen zu erreichen. Zudem prüfe die Deutsche Telekom die Idee, Quantenkryptografie in den Kommunikationssystemen einzusetzen, heisst es in einer Mitteilung. (hc)