Red Hat verheiratet RHEL, Kubernetes und Nvidia-Server

Red Hat zertifiziert seine Enterprise-Linux-Plattform (RHEL) für Nvidia-DGX-1-Serversysteme, dies meldet der Open-Source-Konzern. Konkret seien ab sofort die Linux-Plattform und die Red Hat OpenShift Container Plattform verfügbar. Diese werden auf Nvidias KI-"Supercomputer" gemeinsam unterstützt.Das Versprechen: Man könne nun "die Nvidia-Architektur effektiver in bestehende Infrastruktur-Umgebungen integrieren, wobei Red Hat Enterprise Linux eine gemeinsame 'Brücke'" bilde.Vorhandene RHEL-Subskriptionen kann man daneben auf Nvidia-DGX-1-Servern nutzen, falls diese von beiden Partnern unterstützt werden.ISVs könnten zudem bestehende, für RHEL zertifizierte Applikationen auf neue Nvidia-Systeme übertragen, "ohneÄnderungen vornehmen zu müssen", wird versprochen.Die Partnerschaft sei ein wichtiger Schritt, um KI, Deep Learning und Datenwissenschaft in Unternehmens-Rechenzentren zu verankern. Sie soll als eigentlicher Katalysator dienen, so dass KI beispielsweise in der Finanzbranche zur "Basistechnologie" werden kann.Neben der Zertifizierung von Red Hat Enterprise Linux und der Unterstützung für Nvidia-DGX-1-Systeme kündigen die Unternehmen bereits weitere Open-Source-Initiativen an. Diese drehen sich um optimierte Software-Tools für Graphics Processing Units (GPU) und Leistungssteigerungen für GPU-Anwendungen auf Linux-Kernel-Ebene.Übrigens wird Nvidia seit neuestem in der Schweiz von Arrow vertrieben. (mag)