Alibaba drängt ins europäische Blockchain-Geschäft

Alibaba hat sein bisher in China erhältliches Blockchain-as-a-Service-Angebot nun auch auf Europa, die USA und Südostasien ausgedehnt. Alibaba betreibt in Europa bisher zwei RZs, eines in Frankfurt und eines in London, aus denen nun nach IaaS und PaaS also auch "BaaS" angeboten wird.Man unterstütze sowohl Anwendungen auf der Basis von Hyperledger Fabric als auch Ant Blockchain, so der chinesische Internetriese. Hyperledger ist eine in unseren Regionen gut bekannte Open-Source-Blockchain-Plattform.Weniger bekannt ist Ant Blockchain. Dabei handle es sich um eine von Alibabas Finanz-Tochter Ant Financial Services Group entwickelte proprietäre Blockchain-Plattform. So Alibaba.Gleichzeitig hat Suse bekannt gegeben, dass Alibaba Cloud nun ein Teil des Suse Cloud Service Provider Programms sei. Damit sind Suse Linux Enterprise Server und Suse Linux Enterprise Server for SAP Applications ab sofort im Alibaba Cloud Marketplace weltweit verfügbar. (hjm)