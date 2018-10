Check Point kauft in Sachen Multi-Cloud-Security zu

Check Point erweitert seine Cloud-Security-Angebot durch den Zukauf von Dome9. Das teilt das Unternehmen heute mit. Laut 'The Times of Israel' zahlt Check Point für die Übernahme des in Tel Aviv ansässige Startups 175 Millionen Dollar in bar. Hinzu kommen Aktien und Optionen. Der definitive Preis wurde nicht genannt.Der neue Besitzer schreibt, dass der Akquisition eine gründliche Marktanalyse und diverse Due-Diligence-Prüfungen von Cloud-Sicherheitsunternehmen vorausgegangen seien.Dome9 wurde 2011 gegründet und fokussiert auf die Sicherheit von Public Clouds. Genutzt werde die Dome9-Plattform, um die Multi-Cloud-Bereitstellungenüber Amazons AWS, Microsofts Azure und die Google Cloud abzusichern, so Check Point in einer Mitteilung. Das Startup ermögliche die Identitätsautorisierung, visualisiere Sicherheitsstatus, Cloud-Verkehr und Ereignisanalyse. Mit seinen Funktionen soll die Bereitstellung von Clouds sicherer und einfacher als bisher zu verwalten sein.Check Point will mit den Dome9-Funktionen fürs Cloud-Management und Richtlinienerzwingung seine CloudGuard-Sicherheitsprodukte ergänzen. Versprochen wird, nach der Integration volle Transparenz und Kontrolle über die Sicherheit in Multi-Cloud-Umgebungen anbieten zu können. Das Cloud-Security-Management werde dann nicht mehr so komplex sein wie derzeit noch. (vri)