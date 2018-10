E-ID: Luzerner Kantonalbank kauft sich in SwissSign Group ein

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) kauft sich ins Gemeinschaftsunternehmen SwissSign Group AG ein. Sie will damit ihre Digitalisierung vorantreiben. Zur Höhe der Beteiligung werden keine Angaben gemacht.Die LUKB will ab Anfang 2019 auf ihrer Crowdplattform "funders.ch" das Login mit SwissID ermöglichen. Auch weitere Anwendungen würden geprüft und sollen dann schrittweise eingeführt werden.Die im März 2018 gegründete SwissSign Group ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SBB, Schweizerische Post, Swisscom sowie führenden Unternehmen aus der Banken-, Versicherungs- und Krankenkassenbranche.Neben der LUKB sind bereits die Genfer und die Zürcher Kantonalbank sowie Raiffeisen, CS und UBS beteiligt. Die SwissSign Group übernahm die Tätigkeiten der früheren SwissSign AG, darunter hauptsächlich die Förderung der SwissID.Zum Umfang des Geschäfts macht die LUKB keine Angaben. 44 Prozent der Anteile an SwissSign halten die staatsnahen Betriebe, weitere 44 Prozent die Banken und 12 Prozent die restlichen Aktionäre.Kommen neue Banken dazu, so geben diese untereinander Beteiligungen ab, wobei die Grossbanken grundsätzlich bei ihren Anteilen bleiben, wie es auf Anfrage bei SwissSign hiess. (sda/hjm)