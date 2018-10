Orange Business Services: Wollt Ihr euer eigenes LoRa-Netzwerk?

Orange Business Services versucht mit einem neuen Angebot im IoT-Markt mitzumischen: Mit "IoT Connect Anywhere" bietet Orange Business Services Unternehmen an, für sie ein kundenspezifisches Low Power Wide Area Network (LPWA) aufzubauen und zu betreiben. Diese Art von drahtlosen Netzwerken, meist LoRa-Netzwerke genannt, bieten Konnektivität für alle Arten von Internet-of-Things-Anwendungen. Zumindest IoT-Lösungen, bei denen die angeschlossenen Devices relativ wenig Bandbreite brauchen.Der zweite Teil des Pakets ist die IoT- und Analyseplattform von Orange Business Services "Datavenue". Sie kann laut der Orange-Tochter Rohdaten sammeln, analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse praktisch umzusetzen. Orange bietet zudem Beratungs- und Integrationsservices. Als Pionierkunden nennt Orange Business Services ein multinationaltätiges US-amerikanisches Öl- und Gasunternehmen. Dieses benütze IoT Connect Anywhere auf seinem weitläufigen Firmenareal zum mobilen Asset-Tracking und Asset-Management.Swisscom hat 2015 begonnen , in der Schweiz ein extensives LoRa-Netzwerk aufzubauen, das Drittkunden zur gemeinsamen Nutzung angeboten wird. Später schlossen sich auch die Post und die SBB an. Mittlerweile deckt dieses Netzwerk die meisten dichter bevölkerten Teile des Landes ab . LoRa-Projekte gibt es auch in einigen Städten wie St. Gallen Basel , und Zürich . (hjm)