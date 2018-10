Das sind die besten IT-Ausbilder, "Stifte" und Diplomierten

Mehrfacher Schweizer Informatik-Meister: Der Berner Michel Yao

Würth Itensis, der Kanton Aargau, Noser Young und UBS sind die besten IT-Ausbilder der Schweiz. Den besten Fachausweis holte sich die Zürcher Entwicklerin Barbara Brugger.

Zürcher Entwicklein liefert besten Fachausweis

Für einmal war es weder eine Ü-50 noch eine (fast) reine Männerveranstaltung: Die ICT Award Night im Stadttheater Olten. ICT-Berufsbildung verlieh die ICT Education & Training Awards. Ausgezeichnet wurden die besten Firmen, die IT-Berufsbildung anbieten, wie auch die Lehrlinge mit den besten Abschlüssen. Neu wurde auch das beste ICT Senior Diplom verliehen.In der Kategorie KMU gewann Würth ITensis. Der IT-Dienstleister beschäftigt 125 Mitarbeitende und bildet aktuell 14 Lehrlinge aus. Im der Kategorie Verwaltung konnte ein alter Bekannter die Auszeichnung entgegen nehmen: Fritz Zanzerl, Keynote-Speaker am Inside Channels Forum 2018 , und seine Leute der Abteilung Informatik des Kantons Aargau. Zanzerl hat die Lehrlingsausbildung im Kanton Aargau auf eine neueBasis gestellt und die Betreuung verbessert, sagte er im Vorfeld der Award-Verleihung gestern Abend. So arbeiten die zwölf Informatik-Lehrlinge in einer eigenen Abteilung an eigenen, ihnen zugewiesenen Projekten.In der Kategorie Bildungsinstitutionen gewann Noser Young Professionals AG. Noser Young ist eine der erstaunlichsten Initiativen in der Lehrlingsausbildung. Die Lehrlingsfirma bildet heute 90 (!) Lernende aus. Dieses Jahr haben über 40 Lehrlinge die Ausbildung gestartet. Neu haben die Lernenden sogar die Möglichkeit, ein ICT-Praktikum in New York zu absolvieren. Ausserdem bietet Noser Young auch Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Noser Young bildet neben "eigenen" Lehrlingen auch Lernende im ersten Jahr für Partnerfirmen wie Interdiscount, Crealogix, Six oder Google aus. Für Accenture übernimmt Noser Young die ersten zwei Lehrjahre.In der Kategorie Grossfirmen wurde UBS Schweiz ausgezeichnet. Die riesige "IT-Firma" beschäftigt 3000 Mitarbeiter und bildet 150 Lernende aus.Ausgezeichnet wurden auch der beste Fachabschluss in der Informatik, das beste Diplom (ICT-Manager) und die hervorragensde Leistung an der Berufsmeisterschaft.Den Preis für den besten Fachausweis holte sich die Zürcher Applikationsentwicklerin Barbara Brugger. Der 19-jährige Berner Michel Yao schaffte es bereits zum zweiten Mal, Schweizermeister in der Disziplin Mediamatik zu werden. Schliesslich wurde Frédéric Terrattaz aus Orsières für das beste Diplom ausgezeichnet. Die Besitzer eines eidgenössischen Diploms haben sich bekanntlich erst kürzlich im Verband Swiss Certified ICT Leaders (SCILS) organisiert. (hc)