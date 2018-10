Entwicklungen im Cloud-Markt: AWS, Google, Microsoft… und Oracle

Gestern meldete Microsoft starke Zahlen im Cloud-Geschäft . Zwar schwächte sich das Wachstum mit Azure etwas ab, aber dank starker Nachfrage nach hybriden Ansätzen zog die Nachfrage nach Serverprodukten und Cloud-Services an.Nun hat auch AWS Zahlen für das letzte Quartal bekannt gegeben. Die Cloud-Tochter von Amazon bleibt die Cashcow des Konzerns, die Profitabilität ist höher denn je. Allerdings hat sich das Wachstum ein kleines bisschen abgeschwächt, bleibt aber beachtlich: Im Jahresvergleich wuchs AWS um 46 Prozent auf 6,68 Milliarden Franken Umsatz. Microsofts Azure legte im gleichen Zeitraum um 76 Prozent zu.Auch Alphabet hat Zahlen präsentiert und weist im Bereich "Google Other" zu dem auch das Cloud-Geschäft zählt, eine Wachstumsrate von 29 Prozent aus. Der Bereich wird wichtiger für den Konzern und generierte im letzten Quartal 4,6 Milliarden der 33,7 Milliarden Dollar Gesamt-Umsatz. Ob damit allerdings Geld verdient wird,gibt Alphabet nicht preis. Wie gross der Cloud-Anteil von "Google Other" ist, geht aus den Zahlen auch nicht hervor.Der Softwareriese Oracle, der weniger mit seinem Cloud-Business brilliert und kürzlich seinen Cloud-Chef verlor , hat sich ebenfalls zum Geschäft geäussert. Ein wichtiger Angriffsvektor des selbsternannten Verfolgers im Cloud-Markt ist offenbar Security, bei der Oracle vieles verspricht und damit regulierte und risikoscheue Sektoren ansprechen will. Sowohl der Rückstand als auch die Intensität des Angriffs von Oracle im Cloud-Markt zeigten, wie ernst man das Thema nehme, sagte ein Gartner-Analyst an der Oracle OpenWorld zu 'The Register' . (ts)Was will der Markt 2019? Philipp Ziegler weiss es. Und er sagt es uns am Inside Channels Forum 2019 am 31.1.2019 in Aarau. Tickets gibt es bei unseren Sponsoren oder gleich hier