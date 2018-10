Mieten statt kaufen – Zug setzt bei Schul-Laptops auf DaaS

Nicht verpassen:

In den Stadtschulen Zug, den Schulen Cham und Steinhausen sollen ab Sommer 2019 insgesamt rund 3200 mobile Endgeräte zunächst für die Lehrer und etwas später für die Schüler einsatzbereit sein. Laut Ausschreibung werden Convertibles mit fester Tastatur erwartet. Das Besondere an dem Auftrag: "Die Geräte werden über eine definierte Dauer von 48 Monaten gemietet", also im Device-as-a-Service-Modell bezogen. Nach Ablauf der Vertragsdauer gehen die hybriden Laptop wieder an den Anbieter zurück, der den Vertrag einmal um weitere vier Jahre mit dann wieder neuen Geräten verlängern kann.Auf die Gründe für den eher ungewöhnlichen Gerätebeschaffung angesprochen, führt Fabian Häfliger in einem kurzen Telefonat mit inside-it.ch aus, dass man im Stadtrat diese Entscheidung getroffen habe, um die internen Ressourcen zu schonen. Laut dem Projektleiter Informatik, der in der Stadtverwaltung Zug für die Ausschreibung zuständig ist, handelt es sich um ein Full-Outsourcing. Neben der Lieferung der Geräte– inklusive Zubehör – wird über die gesamte Laufzeit auch umfassender Service für Support und Wartung gefordert. "Dieser Full Service ist Bestandteil des Angebotes und muss in den Mietpreis der Geräte eingerechnet werden", heisst es denn auch auf Simap.Interessierte Anbieter haben bis zum 10. Dezember Zeit, ihre Angebote einzureichen. Das dürfen pro Anbieter maximal zwei sein, die sich aber "beispielsweise hinsichtlich der Geräte oder der eingesetzten Subunternehmer" zu unterscheiden haben. Die rund 550 Geräte der Lehrerschaft müssen bis am 3. Juni 2019 und die restlichen Geräte für die Schüler zwei Monate später geliefert sein.Das Thema DaaS ist noch recht jung. DaaS bietet nicht nur HP an. Der Distributor Also zum Beispiel spricht seit einem Jahr von "Workplace-as-a-Service" und weitet den Cloud-Marktplatz systematisch aus. Auch Ingram Micro und Tech Data bauen die Marktplätze aus, mit denen sie Resellern die Transformation in eine as-a-Service-Welt erleichtern wollen.Auch wenn langsam alles als Service angeboten wird und PC schon lange im Mietmodell angeboten werden, ist insbesondere das DaaS-Management noch eher jüngeren Datums. Als inside-channels.ch im September 2017 mit HP dieses Bezugsmodell diskutierte , war aber beispielsweise der Disti Also schon ein Jahr mit seinem "Workplace-as-a-Service" genannten Angebot auf dem Markt. Zuletzt hatte Nutanix mit der Übernahme von Mainframe2 im DaaS-Business von sich Reden gemacht. (vri)Das gibt es nur am Inside Channels Forum. Sechs Channel-Player präsentieren neue Geschäftsmodelle und stellen sich der Diskussion. Hier gibt es Infos und Tix