Oracle prahlt: "Eure Daten sind vollkommen geschützt"

Larry Ellison. Bild: Harald Weiss

Larry Ellison versprach an der OpenWorld in Sachen Oracle-Cloud vieles und schoss erneut gegen AWS. Die Angriffe scheinen aber ihr Ziel immer häufiger zu verfehlen.

Amazon läuft nicht auf Oracle

Richtungsstreit über die Cloud-Strategie

Neue Features bei Fusion

"Es herrscht Krieg in der Cloud. Was wir erleben ist Star Wars in den Wolken", sagte Oracles CTO Larry Ellison zu Beginn seiner Eröffnungsrede vor 60'000 Teilnehmern in San Francisco. Damit meinte er aber nicht den gnadenlosen Konkurrenzkampf zwischen den Cloud-Anbietern, sondern massive Sicherheitsprobleme. Seiner Meinung nach würden Roboter die Cloud-Infrastrukturen angreifen und dagegen würde nur der Einsatz von Robotern helfen. "Menschliche Reaktionen dauern zu lange und führen unweigerlich zu Ausfallzeiten und möglicherweise sogar zu erheblichen Datenverlusten", warnte Ellison die CIOs. Bei Oracle dagegen erfolgt die Absicherung gegen Angriffe von aussen durch Software-Roboter, die solche Angriffe erkennen, die die Daten davor schützen und die die Attacken beheben.Zu diesem neuen Sicherheitskonzept gehört auchdie autonome Datenbank, die sich nicht nur selbst konfiguriert, sondern auch selbst patcht. "Unsere Cloud-Datenbank der zweiten Generation ist sicherer, schneller und billiger als alles andere, was es derzeit auf dem Markt gibt", lautete das Motto seiner Keynote. So gäbe es "undurchdringliche Barrieren, die die Userdaten vor allen Angriffen von aussen, vom Abhören durch andere Applikationen auf denselben Servern – aber auch vor Oracle selbst schützen würden. "Ihr müsst niemanden vertrauen, eure Daten sind vor uns und auch vor den anderen Usern vollkommen geschützt", so Ellison weiter. Er positionierte die neue Oracle-Cloud-Infrastruktur (OCI) erneut vor allem gegen den Marktführer, Amazons AWS. "Bei Amazon ist der Code für den Cloud-Betrieb auf den gleichen Maschinen gehostet, auf denen auch der Code der Kunden abläuft, das macht diese Architektur sehr unsicher", lauten seine Bedenken. Mit anderen Worten: Ellison sieht als Bedrohung weniger die professionellen Cyberkriminellen oder Spionageabteilungen von Regierungen, sondern vor allem die eigenen Cloud-Kunden, die versuchen würden, innerhalb derselben Cloud-Infrastruktur parallel laufende Anwendungen anzugreifen oder auszuspionieren. Konkrete Zahlen, Belege oder Beispiele konnte er dafür aber nicht nennen.In mehreren Benchmarks zeigte Ellison, wie sehr die eigene Cloud-Datenbank schneller und billiger ist, als vergleichbare Versionen bei Amazon. Ein Vergleich von Oracles Autonomous Data Warehouse mit Amazons Redshift ergab, dass Oracle neunmal schneller und achtmal billiger ist. Am deutlichsten war der Unterschied bei einer gemischten Belastung, die parallel auf Oracles Autonmous Transaction Processing Datenbank und Amazons Aurora ablief. Hier ergab sich bei der Performance ein Vorteil von eins zu hundert und beim Preis von eins zu achtzig, jeweils zugunsten von Oracle. Letztlich gab Ellison zwei Garantien ab: "Ein Wechsel von einer der AWS-Datenbanken auf Oracle bewirkt mindestens eine Kostenhalbierung und ein garantiertes SLA von 99,995 Prozent. "Niemand im Cloud-Markt – ausser uns – kann eine solche Garantie abgeben", war sein Versprechen.Als Beweis, wie sehr die Oracle-Datenbanken im Markt geschätzt sind, verwies er erneut auf SAP, deren Systeme trotz Hana weiterhin sehr viel auf der Oracle-Datenbank ablaufen würden. Sogar Amazon würde für das eigene Business nicht mit der AWS-Datenbank Aurora arbeiten, sondern alles der Oracle Datenbank anvertrauen. Als Beweis nannte er einen der jüngsten Systemausfälle, der aufgrund des Umstellungsversuchs aufgetreten sei. Doch Amazons CTO Werner Vogels widersprach dem umgehend. Amazon würde sehr wohl Aurora einsetzen und der besagte Ausfall gehe auf einen Bug zurück, der beim Upgrade der eigenen Business-Software aufgetreten sei.Ellisons Verbalattacken gegen AWS sind nicht neu. Schon vor zwei Jahren hatte er in seiner Keynote das baldige Ende von Amazons Cloud-Business angekündigt. "Wir sind besser und billiger als AWS", gab er damals als Grund für das Amazon-Ende an. Doch der Markt verlief anders. Laut Gartner führt AWS mit 33 Prozent Marktanteil vor Microsoft mit 13 Prozent. Inzwischen hat sogar VMware einen grösseren Anteil als Oracle. Ein Hinweis auf Oracles Cloud-Probleme ist auch das überraschende Ausscheiden von Thomas Kurian , einem langjährigen Topmanager, der zuletzt für das Cloud-Geschäft bei Oracle verantwortlich war. Gerüchten zufolge soll er sich für eine verstärkte Kooperation mit Amazon und Microsoft eingesetzt haben – was Ellison aber abgelehnt habe.Ausser dem Thema Cloud und Security wurden noch eine Reihe neuer Features bei der Fusion Suite vorgestellt, insbesondere die neuen integralen Module für Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). "Machine Learning ist das nächste grosse Ding in der IT-Welt; vergleichbar mit dem Internet", lautet die Einschätzung von Ellison. Oracle setzt ML hauptsächlich im Bereich RPA ein (Robotic Process Automation), was bei Oracle aber "Intelligent Process Automation" (IPA) heisst. "IPA erlaubt das automatische Erstellen von Geschäftsabschlüssen, das Auslösen von Bestellvorgängen oder das automatische Bezahlen von Lieferantenrechnungen – und das alles ohne menschliche Fehler", schwärmte Ellison über die neuen Möglichkeiten. Für ihn sind diese KI-Fähigkeiten so bedeutend, dass er glaubt, damit viele CIOs zu einem Wechsel von SAP auf die Fusion Suite zu bewegen. "Kein ERP-System ist so leistungsstark, wie unsere Fusion-Suite", sagte er in seiner bekannten Form der Superlative.Diese Form der direkten Integration von neuen Technologien in bestimmte Anwendungen ist bei Oracle die neue Marschrichtung. So wurde jetzt die bereits im Frühjahr angekündigte Blockchain auf den optimalen Einsatz im Supply Chain Management (SCM) angepasst. Zu dieser neuen Blockchain-Application-Cloud gehören viele Funktionen, die in der Logistik von grosser Bedeutung sind, wie Sendungsverfolgung, Los- und Sample-Management, Temperatur-Überwachung sowie die Nutzungsdaten für Garantie- und Haftungsfälle. Ursprünglich hatte Oracle vor, einen dezentralen Ledger als PaaS anzubieten. Hierzu gab es Pilotversuche mit der Regierung von Nigeria, die aber bislang nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Stattdessen wurde jetzt die neue Blockchain Cloud gelaunched. Diese basiert aber auf einem Hyperledger-Netzwerk und fokussiert sich vor allem auf die Transaktions-Effizienz und die Authentifizierung der Teilnehmer. (Harald Weiss, San Francisco)