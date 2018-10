Helvetia-Swisscom-Joint-Venture prescht mit sprachgesteuertem Notruf voran

"Allegra" heisst eine Notruflösung, die es alten, kranken und behinderten Menschen erlauben soll, länger als bisher selbstständig und sicher wohnen zu können. Das verspricht jedenfalls SmartLife Care, die seit einem Jahr am dem Markt agiert und sein Sortiment an Notrufknöpfen in verschiedenen Ausführungen nun um ein sprachgesteuertes Gerät erweitert, das gleichzeitig ein DAB+ Radio ist.Entwickelt wurde die neue Variante des Notrufs von Reto Weber, produziert wird es in Taiwan, wie er auf Anfrage von inside-channels.ch erklärt. Weber ist zugleich CEO von SmartLife Care, die je zur Hälfte der Helvetia Versicherung und Swisscom gehört. Die achtköpfige Belegschaft fokussiere derzeit insbesondere die Vermarktung in der ganzen Schweiz, wie er ausführt.Weber spricht von Allegra als Weltneuheit. Es sei funktional bekannten Smartspeakern wie Alexa weit überlegen. Allegra adressiere mit speziellen Tasten auch sehbehinderte und mit LED-Leuchten hörbehinderte Menschen. Es verfüge über eineNotstromversorgung für 18 Stunden und zeichne eben nicht wie Alexa Sprache auf, sondern lediglich den Alarmaufruf. Das mit einer Sim-Karte ausgerüstete Radio lasse sich online einstellen. Auch wenn das Radio laufe bleibe das Mikrophon angeschaltet, so dass weiterhin jederzeit Notrufe abgesetzt werden können, führt Weber aus.Das bisherige Problem, dass der Personennotruf stigmatisiert war und schlechte Funktionalitäten bot, habe oft dazu geführt, dass der rettende Helfer genau im Notfall nicht zur Hand war, erklärt der CEO die Entwicklung. Bei Allegra habe man deshalb den Fokus auf Design und Funktionalitäten gelegt.So setze sich diese Notruflösungen aus drei Bausteinen zusammen, die sich individuell kombinieren lassen: Knopf, Gerät und Abo. Ganz einfach könnten Kunden die gewünschten Empfänger kontaktieren und über Lautsprecher mit ihnen sprechen, versichert Reto Weber. Jeder Kunde kann wählen, wer im Notfall kontaktiert werden soll.Allegra basiere auf einer intelligenten Cloud-Lösung, welche die Notrufgeräte stetig überwache. (vri)