ICT-Branche: Als einzige mehr Reallohn 2018, Nullrunde 2019

Laut der aktuellen Lohnumfrage der UBS, an der sich 324 Unternehmen beteiligt haben, dürfen sich Angestellte von Informatik- und Telekommunikationsunternehmen dieses Jahr über eine Sonderstellung freuen: Die Branche Informatik- und Telekomdienste ist die einzige Branche in der Schweiz, in der die Löhne etwas schneller gestiegen sind als die Teuerung diese Lohnerhöhung wieder wegfressen konnte. Die UBS errechnet einen Lohanstieg in der Branche von 1,3 Prozent. Demgegenüber steht eine Teuerung um 1,0 Prozent.Nächstes Jahr prognostiziert die UBS allerdings, dass der Lohnanstiegin der ICT-Branche, bei gleichbleibender Teuerung, auf ebenfalls 1,0 Prozent sinkt, so dass die Löhne real stagnieren.Im kommenden Jahr werden gemäss UBS die Angestellten der Chemie und Pharmabranchen die einzigen sein, die sich über eine messbare Reallohnerhöhung freuen können.Über alle Branchen hinweg errechnet die UBS 2018 eine Erhöhung der Löhne um 0,8 Prozent, was bei einem Prozent Teuerung einem Rückgang des Reallohns um 0,2 Prozent entspricht. Nächstes Jahr sollen sich die Lohnerhöhungen und die Teuerung insgesamt genau die Waage halten. (hjm)