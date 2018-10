IDC: Das ist die IT-Infrastruktur in fünf Jahren

Der Marktforscher IDC hat, basierend auf vielen Gesprächen mit IT-Experten und Vertretern der IT-Branche zehn Prognosen darüber abgegeben, wie sich die IT von Unternehmen in den kommenden fünf Jahren entwickeln wird.Die Digitale Transformation, glaubt IDC, tritt gegenwärtig bereits in eine zweite Phase ein. Sie werde in neue Bereiche hineingetragen und die Entwicklung von neuen Apps- und Services – bei gleichzeitig weiterwachsenden Kundenansprüchen – noch einmal stark beschleunigen.Hier die zehn konkreten IDC-Prognosen. Und da es anscheinend unbedingt zehn sein mussten, hat IDC teilweise auch einige unterschiedliche Prognosen in einer zusammengefasst.Bis 2022 wird über. In allen Branchen wird das Wachstum primär durch digital verbesserte Angebote, Prozesse und Transaktionen getrieben.Bis 2023 werden, da über 90 Prozent aller Unternehmen IT-Umgebungen aufbauen, die denen von "Digital-Native"-Unternehmen entsprechen. Das bedeutet die Nutzung von Cloud-zentrierten Dienstleistungen, agile und DevOps-Methoden, Anbindung an digitale Innovationsplattformen und Communities. Hinzu kommt eine Konzentration auf integriertes Datenmanagement und Monetarisierung.Bis 2022 werden über. Gleichzeitig wird ein Viertel der Endgeräte und -systeme werden selbst KI-Algorithmen ausführen. Das bedeutet also, dass es eine Art Dezentralisierung der Computerleistung innerhalb des übergreifenden Trends zur Zentralisierung durch Cloud-Services geben wird, wie IDC glaubt. KI-Dienste werden demnach die ersten, und stark marktprägenden Anwendungen sein, die Public-Cloud-Funktionen zu Endgeräten hin verlagern.Bis 2022 werden. Diese verbessern die Fähigkeit zum Entwickeln, Debuggen, Aktualisieren und Nutzen von Drittanbieter-Code. 35 Prozent aller Produktionsanwendungen werden native Cloud-Applikationen sein. Neue Applikationen werden hochmodular sein und kontinuierlich upgedatet werden, verteilt unter Einsatz cloud-nativer Technologien wie Containern und Serverless Computing. In Kombination mit DevOps- und agilen Ansätzen und Methoden könnten Unternehmen ihre Fähigkeit, digitale Innovationen schnell umzusetzen, drastisch verbessern. Die Frequenz könnte fünfzig oder sogar hundert Mal höher werden als bei traditionellen Vorgehensweisen.Bis 2024 wird. Die Zahl der Entwickler steigt dadurch um 30 Prozent. Diese neuen Entwickler verwenden visuell gesteuerte Entwicklungswerkzeuge, Low-Code- und No-Code-Entwicklungsplattformen und modellbasierende Entwicklungswerkzeuge.Von 2018 bis 2023 werden mit neuen Tools und Plattformen, mehr Entwicklern, agilen Methoden und intensiver Code-Wiederverwendung. Das sind gleich viele wie in den letzten 40 Jahren zusammen.Bis 2022 werden. Ein Grund dafür ist, dass die Parallelverarbeitungsanforderungen von KI-Anwendungen zu einer heterogeneren Prozessorlandschaft führen.Bis 2024 werden. Bis 2022 werden ausserdem 30 Prozent der Unternehmen KI-Sprachtechnologie für die Kommunikation mit ihren Kunden verwenden.Bis 2022 werden. KI-Anwendungen werden über 50 Prozent der Sicherheitswarnungen verarbeiten und 150 Millionen Menschen werden digitale Identitäten auf Blockchain-Basis verwenden.Bis 2022 werden. Das passt aber vor allem den grössten Kunden nicht unbedingt. Bis 2024 werden 90 Prozent von ihnen Multi- und Hybrid-Cloud-Techniken und -Tools einsetzen, um einen Lock-In bei einem der Cloud-Riesen zu verhindern. Das Fehlen einer umfassenden Strategie, so warnt IDC gleichzeitig, werde zu einer fehlerhaften Ressourcenbereitstellung, fehlendem Zugriff auf die besten technischen Innovationen, längeren Problemerkennungszeiten und einer begrenzten Unterstützung durch Partner führen. (hjm)