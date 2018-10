Swiss Blockchain Federation mit prominentem Präsident gegründet

Die Ende 2017 gegründete "Blockchain Taskforce", die unter dem Patronat von Johann Schneider-Ammann das Thema politisch und ökonomisch verankern will, ist nun ein ordentlich eingetragener Verein geworden.Diese "Swiss Blockchain Federation" verfolgt nach wie vor die Ziele, den Standort Schweiz für Blockchain-Aktivitäten fit zu machen und Rechtssicherheit für Firmen und Projekte in diesem vielversprechenden Bereich zu fördern.Damit sind sowohl cryptocurrency-basierte Blockchains gemeint als auch permissioned Blockchains auf Enterprise-Level, auch wenn sowohl die Taskforce wie der Verein stark Krypto-lastig ist.Man wolle laut Mitteilung "relevante Akteure" von Bund, Kantonen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vernetzen und ihnen einDach. Dazu passt, dass als erster Präsident des Vereins Heinz Tännler, SVP-Politiker und Finanzdirektor des Kantons Zug, gewählt wurde.Vizepräsident ist Lorenz Furrer, Mitbegründer der Blockchain-Taskforce und primär als Lobbyist und Partner bei Furrerhugi tätig. Die Agentur arbeitet für diverse IT-Stakeholder und macht PR im "Crypto Valley". Die Lobbyagentur dient auch als postalische Adresse in Bundesbern.Als weitere Vorstände genannt werden Arthur Vayloyan, CEO und Verwaltungsrat des Crypto-Finanzdienstleisters Bitcoin Suisse sowie Philipp Stauffer von Fyrfly Venture Partners.Mathias Ruch, Gründer und CEO der Zuger Investment-Firma CV VC sowie Mitbegründer der Blockchain Taskforce, wird Präsident des sogenannten Expert Councils. (mag)