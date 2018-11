Migros und Dreipol gewinnen gleich doppelt Gold für beste App

Gestern Abend wurden im Zürcher Edel-Club Aura die "Best of Swiss App" Awards verliehen. Nicht weniger als 47 Apps der 164 Eingaben wurden gekürt. Neun Gold-Medaillen wurden in ebenso vielen Kategorien vergeben.Doppelgewinner war die Social Shopping Plattformder Migros, die sowohl fürals auch fürGold abräumen konnte. Gebaut hat die Lösung Dreipol.In der Kategoriegewann die "Kulinarik-Plattform"vom Coop, die von Bitforge hergestellt wurde.Die beste Lösung im Bereichwarder Biotech-Firma CSL Behring. Auftragnehmer des Projekts war Afca.ag. Die MR-Lösung dient zur Echtzeit-Visualisierung von Daten .gewann Gold im Bereich. Liip hat die gleichnamige App entwickelt.Die Universität Zürich durfte sich über Gold für ihren mobilen Studienbegleiterin der Kategoriefreuen. Auftragnehmer war Ubique Innovation.Ergon Informatik baute für die WIR Bank den Goldgewinner, eine digitale 3. Säule, in der KategorieFür daswurde schliesslich das Projektdes gleichnamigen Vereins ausgezeichnet. Umgesetzt wurde die Ausstellungs- und Festival-App von Milk Interaktive.Die Auszeichnung im Bereichgewannen die Zürcher Blindflug Studios. Sie haben im Auftrag im Zusammenhang mit den Aktivitäten rund um das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation in Zürich das Game (re)format Z entwickelt. (ts)