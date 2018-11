Neuer europäischer Login-Standard gelauncht

Der europäische Login-Standard NetID ist nun mit 60 Partner-Websites verfügbar. Auf diesen Seiten können sich User mit einem einheitlichen Account anmelden. Das Angebot versteht sich als Konkurrenz zu amerikanischen Plattformen - Facebook, Google und Twitter etwa bieten ihren Nutzern schon lange die Möglichkeit an, sich mit ihren jeweiligen Account-Daten auf weiteren Seiten einloggen zu können."Wir freuen uns, dass zum Start bereits 60 Internet-Angebote aus den Bereichen Information, Unterhaltung und E-Commerce mit dem netID-Login nutzbar sind", sagt Sven Bornemann, Stiftungsratsvorsitzender der European netID Foundation."Dieses Angebot werden wir nun gemeinsam mit den Partnern, die wir in den letzten Wochen gewonnen haben, zügig ausbauen," so Bornemann. Rund 35 Millionen Internet-Nutzer könnten sich beispielsweise mit ihren bestehenden GMX-Accounts ab sofort anmelden,hiess es. Mit einer beliebigen Mail-Adresse könne man sich aber auch auf jeder Partnerseite oder auf netid.de registrieren.Zu diesen Websites gehören Merkur.de, TV-Senderportale wie sat1.de oder der Online-Mode-Shop Calida sowie Zalando.Hinter der NetID-Plattform stehen die Medienunternehmen ProSiebenSat.1 und RTL sowie United Internet mit seinen Marken GMX und web.de.Ein deutscher Konkurrent ist der Login-Dienst Verimi mit Partnern wie der Deutschen Bahn, der Deutschen Telekom, Volkswagen, Lufthansa und dem Medienunternehmen Axel Springer. Die deutschen Anbieter wollen damit die Hoheit über die Daten im Netz nicht der US-Konkurrenz überlassen und werben zugleich mit einer transparenten Datennutzung.Im Unterschied zum Google-Login aber ist beispielsweise eine Zwei-Faktor-Authorisierung nicht möglich, wie 'Der Spiegel' kritisch angemerkt hat. (sda/mag)