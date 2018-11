Aargauer Inno­vations­park verzögert sich um Jahre

Seit 2016 will die Schweiz mit Innovationsparks Tech-Startups aus aller Welt anlocken. An fünf Standorten sollen sie forschen und Produkte zur Marktreife bringen.In Zürich hinkt man dem Plan hinterher und im Aargau dürfte sich das Projekt namens "Innovaare" sogar um Jahre verzögern. Dies meldet das 'SRF-Regionaljournal'. Der Grund: Es fehlt an Geld beim 160-Millionen-Franken-Projekt. Dies bestätigt der Betreiber Innovaare AG.Weil der Bau geplant ist und auch erste Firmenzusagen vorliegen, müssen die Verantwortlichen nun handeln: Auf dem Gelände in Villigen neben dem Paul-Scherrer-Institut (PSI) plant man ein Container-Dorf."Zurzeit bietet uns das PSI Raum an, den wir untervermieten können", erklärt Benno Rechsteiner, CEO der Innovaare AG, dem 'SRF Regionaljournal' Die Flächen im PSI seien aber aktuell schon zu klein. "Wir planen zurzeit ein Containerdorf", so Rechsteiner.Entsprechend wird der 160-Millionen-Franken-Bau auch nicht 2022 bezugsbereit sein, wie eigentlich geplant, denn zuerst muss die Finanzierung gesichert sein. Es soll deshalb noch mindestens dreieinhalb Jahre dauern, bis die ersten Mieter im Innovaare-Campus einziehen können. Geplant ist die Ansiedlung von 600 bis 700 Arbeitsplätzen.Immerhin war Ende 2017 der Erschliessungsplan bewilligt worden und im Frühling 2018 auch das Baugesuch.Weitere Innovationsparks sollen der "Park Zürich" in Dübendorf im Umfeld der ETH Zürich, der "Park Netzwerk West" in Lausanne im Umfeld der ETH Lausanne, "Park Basel Area" in Allschwil (Baselland) sowie der "Park Biel/Bienne" werden. (mag)