C-Sprachstandard soll revidiert werden

Der C-Sprachstandard soll offenbar bis 2022 revidiert werden. Das sogenannte C-Komitee (WG14) hat bereits einen ersten Arbeitsentwurf zu geplanten Änderungen vorgelegt.Die meisten Änderungen würden ein verfeinertes Verhalten von C in unterschiedlichen Implementierungen sowie ein verbessertes Zusammenspiel mit C++ umfassen, wie 'Heise' berichtet.Das Komitee-Mitglied Jens Gustedt hat in einem Blogbeitrag die seiner Meinung nach wichtigsten Änderungen von "C2x" zusammengefasst.Die aktuelle Version der zwischen 1969 und 1973 entwickelten Programmiersprache C, ist das erst im Juni freigegebene C18. Diese entspricht aber mit Ausnahme einiger Fehlerkorrekturen und einer Änderung der Version C11 von 2007. (ts)