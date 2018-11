Six will Mitte 2019 blockchain-basierte Börse starten

"Echte Konkurrenten sind nicht in Sicht"

"Wir werden von Anfragen überrannt"

Six will mit Hilfe der Blockchain den Handel von Aktien und Anleihen komplett neu aufstellen. Die bereits im Juli vorgestellte digitale Börse Six Digital Exchange (SDX) soll im Sommer 2019 starten und vorerst parallel zur bestehenden klassischen Plattform laufen, schrittweise aber immer mehr Aufgaben übernehmen."Ich denke, dass das bestehende System in etwa zehn Jahren vollständig von der digitalen Börse abgelöst werden könnte", sagte Six-Manager Thomas Zeeb der Nachrichtenagentur 'Reuters' in einem Interview. In der Übergangsphase werden laut Six die Börsenhändler die Wahl zwischen dem herkömmlichen System und der blockchain-basierten Lösung haben.Six-Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher sagte an einem Mediengespräch, Six habe "nicht die 27. Kryptobörse" bauen wollen, sondern wolle eine regulierte Infrastruktur für die End-to-End-Abwicklung digitaler Vermögenswerte anbieten.Angesichtsder Vorteile der Blockchain arbeiten viele Börsen rund um den Globus an entsprechenden Projekten, darunter auch die Deutsche Börse. Doch die Six sieht sich weltweit als Vorreiterin. "Echte Konkurrenten, die die gesamte Kette abbilden, habe ich noch nicht gesehen", sagte Zeeb gegenüber 'Reuters'.Weil sie laut Lacher "unbeackertes Feld" betrete, müsse Six noch rechtliche Fragen mit der Finanzmarktaufsicht Finma klären. Seien die Rahmenvorgaben erst einmal klar, dürfte die SDX in einem ersten Schritt den Handel mit ausgewählten Aktien anbieten. Danach folgten die anderen Aktien und später Anleihen und möglicherweise ETFs. Auch Nicht-Wertpapiere wie Gemälde oder Oldtimer könnten dereinst auf dieser Plattform den Besitzer wechseln als tokenisierte digitale Assets.Die SDX will sich aber nicht mit dem Handel zufrieden geben, sondern auch die Kapitalbeschaffung über ICOs beziehungsweise ITOs ermöglichen.Seit Six das Projekt der DLT-basierten Börse im Juli 2018 in den Grundzügen enthüllt hatte, sei das Interesse enorm, vor allem aus den USA. "Wir werden zur Zeit überrannt mit Anfragen", sagt Zeeb. Zahlreiche Gesellschaften bemühten sich um ein ICO. Hedge Fonds wollten sich bei der SDX einkaufen und Versicherungsgesellschaften ihre Risiken anders verpacken und digital verkaufen.Das Projekt ist Teil der neuen Strategie von Six. Diese definiert man als Refokussierung zum Banken-Intrastrukturdienstleister und gleichzeitig zum Innovationslieferanten teilweise fürs eigene Geschäftsfeld und auch für Bankgruppen. (mag/sda/ts)