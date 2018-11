Google, Swisscom und viele Staaten wollen ein sicheres Internet

50 Staaten und mehr als 150 Unternehmen wollen die Rechts- und die Datensicherheit im Internet fördern. Darunter sind bemerkenswert viele Schweizer.

Die Schweizer unter den Unterzeichnenden

Doris Leuthard will "kluge und spezifische Mechanismen"

In Paris unterzeichneten 50 Staaten und mehr als 150 Unternehmen einen "Aufruf für Vertrauen und Sicherheit im Cyberraum". Nicht unterschrieben haben Russland und China. 'Bloomberg' schreibt zwar, die USA hätten unterzeichnet, auf der offiziellen Liste findet sich der Staat aber nicht.Mit ihren Unterschriften bekennen sich die Staaten und Firmen zu einem offenen, sicheren, stabilen, zugänglichen und friedlichen Cyberraum. Dort soll internationales Recht gelten und die Rechte der Einzelnen müssen geschützt werden. Ziel ist, die Diskussion über internationale Richtlinien zum Verhalten im Internet wieder in Gang zu bringen.Im Aufruf erklären sich die Staaten nun "entschlossen", gemeinsam gegen böswillige Aktivitäten im Netz vorzugehen. Zudem verpflichten sie sich, Massnahmen zu entwickeln, um "ausländische Akteure" daran zu hindern,Wahlverfahren zu stören. "Wir bekräftigen, dass die gleichen Rechte, die Menschen offline haben, auch online geschützt werden müssen, und untermauern auch die Anwendbarkeit der internationalen Menschenrechtsnormen im Cyberspace", so die Unterzeichnenden.Das Papier trägt insgesamt über 350 Unterschriften, darunter über 90 Akteure der Zivilgesellschaft. Unterzeichnet haben ferner rund 50 Länder, darunter die Schweiz, die 28 EU-Mitglieder und die G7-Staaten – ohne USA. Dabei sind auch 150 Firmen wie etwa Microsoft, Google, Facebook, IBM, Cisco, Dell, HPE, Oracle, Nokia, Kaspersky und SAP. Aus der Schweizer Wirtschaft finden sich auf der Liste Swisscom, ABB, Nestlé, die Schweizerische Post, SwissRE und die Zürich Versicherung. Und schliesslich haben auch die Verbände Economiesuisse, ICTswitzerland, Swico und Asut den Aufruf unterzeichnet.Microsoft-Präsident Brad Smith sprach von einer Wende im Kampf gegen Probleme mit Cybersicherheit. In den Augen der Unterzeichner ist das Abkommen nötig, um einen Cyberkrieg mit möglicherweise katastrophalen Folgen zu vermeiden, wie der französische Aussenminister Jean-Yves Le Drian ausführte. Die Diskussionen stehen seit 2017 still, nachdem keine Einigung hatte erzielt werden können.Ob und wie die Staaten und Unternehmen, die den Aufruf in Paris unterzeichnet haben, zu Massnahmen verpflichtet werden können, geht aus dem Papier nicht hervor. 'The Wired' moniert deshalb bereits die Zahnlosigkeit der Vereinbarung – was durch die Abwesenheit der USA, Chinas und Russlands noch unterstrichen wird.In Paris fanden am Montag nicht weniger als drei Veranstaltungen zum Thema Cybersicherheit statt: Das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron organisierte Friedensforum mit einem Teil zum Thema Digitalisierung, der "Govtech"-Gipfel und schliesslich das 13. Internet Governance Forum (IGF) der UNO.Bundesrätin Doris Leuthard betonte bei der Eröffnung des IGF in Paris die Notwendigkeit einer lösungsorientierten und auf die Bedürfnisse aller Menschen fokussierten globalen digitalen Kooperation, die den wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung entspricht. Sie forderte, "dass kluge und spezifische Mechanismen für eine verbesserte Zusammenarbeit in digitalen Fragen entwickelt werden müssten", wie einer Mitteilung ihres Departements zu entnehmen ist. Die nächste Ebene der digitalen Kooperation solle auf bestehenden Institutionen, Prozessen und Vereinbarungen aufbauen. (ts/sda)