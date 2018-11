Intel bringt neues neuronales Netzwerk auf dem Stick

Neuronale Netzwerke beziehungsweise Deep-Learning-systeme bringt man normalerweise eher mit Hochleistungscomputern in Zusammenhang. Intel bringt nun aber bereits die zweite Generation seines "Neural Compute Sticks" auf den Markt. Er richtet sich an Entwickler von Machine-Learning-Anwendungen für Endgeräte, insbesondere im Bereich Bilderkennung und -Analyse.Der NCS 2 ist wie schon sein Vorgänger ein USB-Stick-grosser Minicomputer, der mittels USB-3-Anschluss an andere Geräte wie Kameras, industrielle Roboter, medizinische Diagnosegeräte und vieles mehr angeschlossen kann. Die Bildinterpretation wird durch eine Vision Processing Unit (VPU) von Intel beschleunigt. Mit der neuen "Movidius Myriad X VPU" sei der neue Stick bis zu achtmalschneller, als der Vorgänger, so Intel. Der Stick unterstützt die Open-Source-Frameworks TensorFlow und Caffe.Der Chipriese sieht mögliche Anwendungen vor allem in Bereichen, wo Bildinterpretation direkt in Endgeräten stattfinden, und nicht an zentrale Server delegiert werden soll.Als konkrete Anwendungsmöglichkeiten nennt Intel unter anderem die Interpretation von Bildern von Mammographen zur Erkennung von Brustkrebs und die Analyse von Fotos zur Erkennung von Hautkrebs. Ein weiteres Beispiel ist ein simples System bestehend aus einem Mikroskop, einem Laptop und dem NCS 2, das automatisiert die Zahl bestimmter Bakterienarten in Wasserproben bestimmen kann. Alles zusammen kostet laut Intel weniger als 500 Dollar. (hjm)