Neue Meltdown- und Spectre-Lücken gefunden – Aber war's das nun?

Ein Team von Forschern hat in den letzten Monaten systematisch neuen Methoden gesucht, um die unter den Familiennamen Meltdown und Spectre zusammengefassten CPU-Sicherheitslücken für konkrete Angriffe auszunützen. Hinter den Namen verbergen sich zwei grundsätzliche Methoden, um die Technologie der "spekulativen Codeausführung" dazu zu missbrauchen, unerlaubt an Daten heranzukommen. Jede kann in mehreren Varianten ausgenützt werden, die in den letzten Monaten nach und nach ans Licht kamen.Seine Resultate hat das Team nun veröffentlicht (PDF) . Einige dieser Forscher waren schon bei der ursprünglichen Aufdeckung der Meltdown- und Spectre-Schwachstellen in CPUs dabei.Wie die Forscher schreiben, habe sie zwei neue Meltdown- und fünf neue Spectre-Varianten entdeckt. Für alle konnten sie mittelsProof-of-Concept-Exploits zeigen, dass sie für reale Angriffe ausgenützt werden könnten. Betroffen sind sowohl CPUs von Intel und AMD als auch CPUs mit ARM-Architektur. Die CPU-Hersteller wurden von den Forschern im Vorfeld der Veröffentlichung informiert.Intel reagierte mit einem Statement und erklärte, dass sich die neu entdeckten Angriffe durch bereits bekannte Schutzmethoden abblocken liessen.Neben den neuen Angriffsmethoden hat das Forscherteam auch bereits bekannte untersucht und versucht, sie systematisch zu klassifizieren. Dies soll vor allem die Suche nach weiteren Schwachstellen erleichtern. Einige Sicherheitsexperten glauben auch, dass durch die systematische Arbeit dieses Teams nun wahrscheinlich zumindest die meisten "Low-Hanging-Fruits", also die (auch durch Angreifer) einfach zu entdeckenden Meltdown- und Spectre-Varianten, gefunden seien. (hjm)