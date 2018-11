Neuer Einzahlungs­schein: Nun sind Launch-Datum und Farbe klar

Der neue Einzahlungsschein (Ausschnitt, Grafik: Six)

Nach rund zwei Jahrzehnten bricht in der Schweiz ein neues Zeitalter an: Ab Ende Juni 2020 wird mit deutlicher Verspätung ein neuer Einzahlungsschein eingeführt. Dieser hat einen QR-Code, der elektronisch gelesen werden kann. Damit fällt das Abtippen der Referenznummer weg.Der neue Einzahlungsschein soll ab Mitte des übernächsten Jahres schrittweise die heutigen sieben orangen und roten Einzahlungsscheine ersetzen, wie die Finanzinfrastrukturbetreiberin Six mitteilte. Der neue Schein ist weiss mit schwarzer Schrift, was den Kontrast und damit die Lesbarkeit gegenüber den farbigen Einzahlungsscheinen verbessert.Für die Rechnungsempfänger wird es einfacher: Sämtliche Zahlungsinformationen können beispielsweise per Smartphone oderLesegerät erfasst und für das E-Banking genutzt werden. Die manuelle Erfassung oder nachträgliche Ergänzung von Daten wird reduziert. Allerdings sind die für die Zahlung notwendigen Informationen nicht nur im QR-Code enthalten, sondern auch aufgedruckt.Die um zweieinhalb Jahre verspätete Lancierung wurde von diversen spät erkannten Änderungsforderungen verursacht. Unter den berücksichtigten Forderungen ist unter anderem ein Empfangsbeleg, der wie bisher abgetrennt werden kann.Der Zahlteil könne auch am Postschalter zur Zahlung verwendet werden, hiess es weiter. Die heutigen orangen und roten Einzahlungsscheine seien weiterhin gültig. Ein Enddatum stehe noch nicht fest, sagte Six-Sprecher Jürg Schneider auf Anfrage. (sda/mag)