Luzerner CKW holt Helmut Krasnik als CIO

Der ehemalige Ringier-CIO soll die Informatik der CKW-Gruppe modernisieren.

Helmut Krasnik wechselt von Ringier Axel Springer Media zum Innerschweizer Energieversorger CKW, wo er per Anfang Januar 2019 den Posten des CIO übernimmt.Krasnik ging 2014 zum Zürcher Verlagshaus . Dort war er Group CIO und als Managing Director Corporate Digital Platforms zusätzlich für den Umbau des Print-Verlages in ein digitales Medienhaus mitverantwortlich. 2016 wurde er im Rahmen des CIO Awards als "Top CIO 2016" ausgezeichnet. Der gebürtige Österreicher soll bei CKW die Digitaliserung der internen Prozessevorantreiben. Zudem werden unter seiner Ägide die Informatik der drei Bereiche Energie, Netz und Unternehmens-IT unter ein Dach gestellt. Er wird als CIO rund 50 Mitarbeitenden vorstehen, so CKW-Sprecher Marcel Schmid auf Anfrage.Offenbar stehen beim Innerschweizer Energie-Unternehmen auch ERP-Projekte an. "Mit seinem breiten Erfahrungsschatz beim Aufbau von Plattformen für Digitales Business und ERP-Systemen (Enterprise Ressource Planning) bringt er alle Kompetenzen mit, um die Informatik von CKW gemäss der Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln sowie die Digitalisierung der internen Prozesse voranzutreiben," lässt sich CKW-Chef Martin Schwab in einer Medienmitteilung zitieren. (hc)