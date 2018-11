Google möchte den Zugang zu KI mit AI-Hub erleichtern

Google hat eine Plattform für künstliche Intelligenz in seiner Cloud gelauncht. Im neuen AI-Hub könnten Funktionen einfacher von Firmen genutzt werden, verspricht Google in einem Blogbeitrag. Quasi im Plug-and-Play-Prinzip soll man auf vorgefertigte Tools zugreifen können. Die User sollen die Komponenten auch verändern und für die eigenen Business-Bedürfnisse anpassen können.Die Plattform ist derzeit noch in der Alpha-Phase und soll danach erweitert werden.Darin werden aktuell verschiedene KI-Ressourcen gebündelt: ML-Pipelines, Jupyter-Notebooks, Tensorflow-Module und weitere Angebote. Firmen sollen zudem ML-Ressourcen hochladen und testen können.Neue Kubeflow-Pipelines sollen es Anwendern schliesslich ermöglichen, KI-Ressourcen für interne User zu bauen, zu packen und zu verwalten. Es handelt sich dabei um eine neue Komponente von Kubeflow, einem Open-Source Machine Learning Toolkit für Kubernetes. (ts)