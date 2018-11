Höchste BSI-Warnstufe: Mehrere Lücken in Enterprise Nagios XI

Das CERT des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Sicherheitswarnung der höchsten Stufe veröffentlicht. Die seltene Warnung vor einem "sehr hohen" Risiko betrifft Enterprise Nagios XI Version 5.5.6.Es handelt sich bei der Software um eine auf dem Open-Source-Nagios basierende, aber um proprietäre Komponenten erweiterte, kommerzielle Version von Nagios, die eine Überwachung komplexer IT-Strukturenermöglicht. Angreifer könnten remote mehrere Schwachstellen ausnutzen, um Privilegien zu erhöhen, Informationen offenzulegen oder einen Denial of Service zu verursachen, so das CERT.Ausführliche Informationen zu den sieben Lücken hat Security-Spezialist Tenable auf der Website veröffentlicht . Die Lösung für das Problem ist relativ simpel: Man muss einfach auf die bestehende Version Nagios XI 5.5.7 upgraden. (ts)