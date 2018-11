Microsoft schluckt KI-Firma um Chatbot-Technologie zu pushen

Der neuste Zukauf von Microsoft im Bereich künstliche Intelligenz trägt den etwas kryptischen Namen Xoxco. Das Startup aus dem texanischen Austin ist spezialisiert auf Konversations-Lösungen und die Entwicklung von Bots.Man pflege schon länger eine Partnerschaft, verfolge dieselben Ziele und setze mit der Akquisition den eingeschlagenen Weg fort. Dank Xoxco könne man nun KI-Entwicklung, Konversation und Dialog demokratisieren, so Microsoft vollmundig. Etwas konkretisiert: Man will das Microsoft Bot Framework auf Azure und GitHub voranbringen.Erstvor wenigen Tagen hat Swisscom ein Managed-PC-Angebot lanciert , das einen digitalen Assistenten zum selbständigen Einrichten der Geräte umfasst. Der dabei eingesetzte Chatbot wurde von Swisscom unter Verwendung von Microsofts Bot Framework und Microsoft Cognitive Services entwickelt.Dies ist bereits Microsofts vierte KI-Übernahme in sechs Monaten. Im Mai kaufte man Semantic Machines, im Juni folgte dann Bonsai und im September übernahm Microsoft schliesslich Lobe. (ts)