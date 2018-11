Tech-Konzerne wollen Millionen Asiaten auf die Digitalisierung vorbereiten

Tech-Konzerne wie Microsoft, Google und Cisco haben sich einer Initiative des World Economic Forum (WEF) angeschlossen, die bis 2020 20 Millionen südostasiatische Arbeitskräfte in digitalen Fähigkeiten ausbilden soll. Die Pläne sind Teil der "Digital ASEAN-Initiative", wie das WEF mitteilt. "Die vierte industrielle Revolution entwickelt sich mit zunehmender Geschwindigkeit", sagte Justin Wood, Mitglied des WEF-Exekutivkomitees. Arbeitskräfte brauchen neue Skills, und die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wachse in der Region täglich um 11'000 Menschen. Dieses Wachstum werde sich in den nächsten 15 Jahren fortsetzen, sagte er.Die Initiative beinhaltet ein Versprechen der Unternehmen, zur Entwicklung digitaler Kompetenzen bei südostasiatischen Arbeitnehmern beizutragen, insbesondere bei KMU. Ebenfalls Teil der Pläne sind Stipendien in Höhe von zwei Millionen US-Dollar für Technologiestudenten und die Einstellung von 200'000 zusätzlichen "Digitalarbeitern". In "Digital Inspiration Days"würden Unternehmen ihre Türen öffnen, damit mehr Menschen über die Zukunft der Arbeit erfahren.Das WEF hat in diversen Papieren und Studien festgestellt, dass eine schnelle Automatisierung im breiteren Sinne nicht bloss zu einem Wandel der Werte und Konzepte der menschlichen Arbeit führen, sondern auch erhebliche soziale Umwälzungen verursachen könnten. Südostasien ist für die globale Wirtschaft von Bedeutung, insbesondere im High-Tech-Bereich. Entsprechend wichtig ist die Stabilität der Region für viele Tech-Unternehmen, aber auch Volkswirtschaften.Pichet Durongkaveroj, thailändischer Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und einer der Berater der Digital ASEAN-Initiative, lässt sich denn wie folgt zitieren: "Der Aufstieg von künstlicher Intelligenz und neuartiger Robotik gibt Anlass zur Sorge über die Zukunft der Arbeit. Aber ich bin optimistischer. Ich glaube, wenn die Arbeitnehmer über die richtigen Fähigkeiten verfügen, dann wird die vierte industrielle Revolution in hohem Masse die Löhne und den Lebensstandard in Thailand und in der gesamten Region verbessern. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass die Arbeitnehmer heute die richtige Ausbildung und Ausbildung erhalten." (mag)