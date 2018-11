Zwei Silicon-Valley-Pioniere gestorben

Zwei bekannte und einflussreiche Persönlichkeiten, die in den Anfangszeiten des Silicon Valley Pionierarbeit leisteten, sind letzte Woche gestorben. John Wharton, 63, starb in seinem Haus in Redwood, Kalifornien. Bill Godbout, 79, fiel den Feuerbrünsten in Kalifornien zum Opfer.Wharton war ein Softwarespezialist und entwickelte unter anderem die Maschinensprache für den Intel 8051 Microcontroller. Dieser kam 1980 auf den Markt und war damals einer der am meisten eingesetzten Chips von Intel. Etwas später war er auch in einem Team bei Intel, das die Software und Ideen eines jungen Manns namens Bill Gates prüfen sollte. Dersagt unter anderem, dass Personal Computer eine ziemlich grosse Sache werden würden.Noch früher als Gates glaubte Bill Godbout an "Computer für Jedermann." Godbout verkaufte in den 70er-Jahren Komponenten für Computer wie den Altair 8080. Später teilte er seinen Enthusiasmus für Technologie mit der immer schneller wachsenden Technologieszene im Valley.Wer mehr über die beiden PC-Pioniere wissen möchte findet bei 'The Register' längere Nachrufe auf John Wharton und Bill Godbout . (hjm)