Zürich: Kein kostenloses Wlan an ÖV-Haltestellen

Der Pilotversuch war erfolgreich. Trotzdem wird es kein kostenloses Wlan an den VBZ-Haltestellen geben. Die Verkehrsbetriebe Zürich schreckt das hohe finanzielle Risiko ab.Im Rahmen des Pilotprojekts "@VBZ" wurden fünf Haltestellen mit kostenlos zugänglichem WLAN ausgerüstet, wie die VBZ mitteilten. Ziel war es, die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu erkennen, Mobilitätsströme zu erfassen und die technische Machbarkeit zu testen.Nach erfolgter Anmeldung gab es direkten Zugriffauf die nächsten Abfahrten, auf Störungsmeldungen, den Online-Fahrplan, das "Stadtmagazin" der VBZ sowie die eigene Stellenbörse. Im Umkreis von 30 Metern rund um die Haltestellen konnten Fahrgäste und Passanten im Internet surfen.Das Interesse am Angebot war gross. Insgesamt registrierten sich in der Zeit vom 15. Mai bis 13. Juli über 5000 Personen. Als wichtigen Service nannten 90 Prozent bei einer Befragung den Zugriff auf Fahrplaninformationen und Störungsmeldungen. (sda/mag)