Kanton Wallis investiert in ein Master-Studium für KI

KI-Spezialisten sollen im Wallis arbeiten und nicht zu Google abwandern.

KI-Projekt im Unternehmen realisieren

Nach der Universität Lugano lnciert der Kanton Wallis den zweiten Masterstudiengang für künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. Der "neuartige" Studiengang soll den grossen Bedarf an Spezialisten in diesem Bereich decken.Der Kanton investiert zusammen mit der FernUni Schweiz und dem Forschungsinstitut Idiap in Martigny 1,3 Millionen Franken für den Aufbau des KI-Masterstudiengangs, wie der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay vor Medien in Sitten ausführte.Tourismus, Energie, Industrie oder Landwirtschaft seien Wirtschaftsbereiche, die besonders stark von der Digitalisierung beeinflusst würden. Und die Nutzung der künstlichen Intelligenz sei eines der Schlüsselelemente der digitalen Entwicklung in diesen Bereichen. Der Bedarf an Fachwissen sei folglich sehr hoch, so Darbellay.Der Walliser Hochschulstudiengang dauert drei Semester. Er richtet sichin erster Linie an Inhaber eines Bachelors in Computerwissenschaft oder einer gleichwertigen Ausbildungen. Besonders ist laut den Projektpartnern, dass die Studierenden beim Walliser Modell von einem Partnerunternehmen in Vollzeit angestellt werden, um ein KI-Projekt zu realisieren.Dank diesem ersten in die Praxis eingebundenen Hochschul-Master in KI sei der Kanton imstande, nicht nur fürs Wallis, sondern für die Schweiz eine Lösung anzubieten, die gleichzeitig Arbeitsplätze schaffe, unterstreicht Darbellay.Der neue Studiengang soll den zunehmenden Bedarf an theoretischen und praktischen Kompetenzen in KI decken, den Unternehmen jeder Grösse haben. Der sich bereits abzeichnende Mangel habe auch Auswirkungen auf das Wallis, da zahlreiche, auf KI spezialisierte Entwickler, die von Idiap ausgebildet wurden, von Google, Amazon, Facebook, Apple oder grossen Schweizer Unternehmen abgeworben würden.Das Wallis verpflichtet sich, das Projekt zu unterstützen, um diese Kompetenzen im Kanton zu halten oder sie in den Kanton zu lotsen. Mitbeteiligt am Forschungsinstitut Idiap sind die Stadt Martigny, der Kanton Wallis, die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL), die Universität Genf und Swisscom. (sda/mag)