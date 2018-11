Studie: Die Schweiz ist ein Schlusslicht in Sachen Roboter-Einsatz

"Europa und USA hinken hinterher"

Die Schweiz liegt auf dem zweitletzten Rang. (Grafik: ITIF)

Kulturelle und steuerliche Faktoren im Fokus

Der Think Tank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) vergleicht in einer neuen Studie den Einsatz von Robotern in 27 Ländern, darunter der Schweiz.Die Prämisse der Studie: Eine der wichtigsten Technologien zur Produktivitätssteigerung sind Robotiksysteme in der produzierenden Industrie. Und diese seien seit langem erfolgreich im Einsatz: Investitionen in Roboter haben laut dem Autor in den OECD-Ländern zwischen 1993 und 2016 zehn Prozent zum Wachstum des BIP beigetragen.Die Fragestellung nun: Welche Nationen führen bei der Einführung von Industrierobotern wirklich?Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass der Einsatz von Industrierobotern kontinuierlich steigt. Laut der International Federation of Robotics (IFR) waren 2015 pro 10'000 Arbeiter 66 Roboter im Einsatz, 2017 waren es bereits 85.Auf Nationen heruntergebrochen ist Korea Weltmeister mit 710 Robotern auf 10'000 menschliche Arbeitskräfte. Auf dem zweiten Rang folgt Singapur, auf dem drittenDeutschland, allerdings abgeschlagen mit 322 Robotern pro 10'000 Arbeitnehmer.Üblicherweise sei der Robotereinsatz dort am meisten verbreitet, wo man mit ihnen Lohnkosten sparen kann. Darum sei das Niedriglohnland Indien auch nicht sehr weit, hält die Studie fest. Andererseits sind Roboter laut der Studie in der Schweiz ebenso untervertreten, einem Hochlohn-Land par excellence. Auf menschliche Arbeitskräfte umgerechnet sind sie hierzulande ein bisschen mehr verbreitet als in Tschechien oder China, aber weniger als in Spanien oder Slowenien.In einem zweiten Schritt der Rangliste wurde dann der potentielle Return on Investment (ROI) berechnet und mit dem tatsächlichen Einsatz von Robotern verglichen. Die Autoren gingen davon aus, dass die durchschnittlichen Robotik-Systemkosten bei 250'000 US-Dollar pro Jahr liegen und diese in zwei Schichten pro Tag produzieren, fünf Tage in der Woche und 50 Wochen pro Jahr. "Wir gingen auch davon aus, dass zwei Arbeiter pro Schicht nicht mehr benötigt werden, und dass zehn Prozent der Erwerbstätigen für den Betrieb des Systems während jeder Schicht nötig seien." Je nach Lohnniveau eines Landes würde folglich der Return on Investment schneller oder langsamer kommen.In dieser Rechnung müssten Industrieroboter in Europa und den USA eigentlich relativ verbreitet sein. Aber sie sind es in praktischder gesamten "ersten Welt" nicht. Es gäbe viel Potential zur Produktivitätssteigerung gerade in den klassischen Industrieländern.Die Schweiz hinkt speziell den ökonomischen Erwartungen hinterher und bildet mit Brasilien und Russland das Schlusslicht der 27 Länder. "Wenn die Schweiz global wettbewerbsfähig bleiben will, muss sie eine Politik verfolgen, die eine schnellere, tiefere und umfassendere Akzeptanz von Robotern in ihrer gesamten Wirtschaft fördern", glaubt Studienautor und ITIF-Präsident Rob Atkinson.Gerade daran fehle es offenbar auch in der Schweiz: Zu wenig Unterstützung seitens der Regierung, aber auch das Image von Robotern sei nicht so positiv wie zum Beispiel in Japan. Andere Länder wie Singapur kennen Steuererleichterungen für Firmen, die in Roboter investieren, so die Studie.Atkinson glaubt, ohne gesteigerte Produktivität werde es unmöglich sein, den Lebensstandard in einem Land dauerhaft zu erhöhen. Dabei würden die erhöhte Wettbewerbsfähigkeit die Jobverluste wettmachen: "Unternehmen, die die neuesten automatisierten Produktionssysteme nutzen, können zwar einige Arbeitnehmer verdrängen, aber wenn sie wachsen und wettbewerbsfähig bleiben, schaffen sie oft neue Möglichkeiten für diese Vertriebenen in anderen Geschäftsbereichen".Der Auftraggeber der Studie, ITIF, ist ein gemeinnütziges, parteiunabhängiges Forschungs- und Bildungsinstitut in den USA, das sich auf die Schnittstelle von technologischer Innovation und Politik konzentriert. Laut 'Ars Technica' ist ITIF einer der führenden Tech-Think-Tanks. Die Studie ist als PDF verfügbar . (mag)