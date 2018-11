DXC will jetzt Gever-Lösung Acta Nova integrieren

DXC verfügt nun über ein Team, das eigens für das System Acta Nova von Rubicon zertifiziert ist. Dies meldet das Unternehmen.Vom Standort Bern aus sollen Projektleiter, Software-Architekten, Business-Analysten und Softwareentwickler die Gever-Lösung im Behördenumfeld integrieren. Damit werde man "zum grössten Integrationspartner von Rubicon in der Schweiz", so DXC.Auf Anfrage ergänzte Barbara Höfelmayr, Country Marketing Manager, die Ankündigung.Seit FABASOFT der Standard im Bereich der Bundesverwaltung ist, ist DXC in diesem Umfeld tätig. Dort wurden Projekte mit Verwaltungen des Eidgenössische Finanzdepartements (EFD), des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) undEdes idgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) realisiert. Bereits vor der GEVER-Initiative war DXC (mit dem Vorgängerunternehmen CSC) auch in der Prozessberatung für die Bundesverwaltung aktiv.Wir haben bereits ein mehrköpfiges Team ausgebildet und bauen dieses sukzessive weiter aus.Am Standort Bern haben wir unser Competence Center für den öffentlichen Bereich in der Schweiz angesiedelt. Das Competence Center berücksichtigt und bündelt die Besonderheiten des öffentlichen Bereichs.Den grössten uns bekannten Gever-Auftrag hat der Bund vergeben und sich für Acta Nova entschieden. Und Atos ist daran, die Gever-Lösung zu implementieren. Das Projekt heisst "Genova" und wird von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) aufmerksam beäugt . Moniert wurde unter anderem die Verfügbarkeit von Acta-Nova-Experten. Was auch die Bundeskanzlei bestätigt . Darum die Fragen nach Hintergründen zum DXC-Vorgehen.DXC Technology richtet den Ressourcenaufbau am Bedarf ihrer Kunden aus. Da wir wissen, dass im Bereich der Geschäftsverwaltung im öffentlichen Bereich nach wie vor ein hoher Bedarf besteht, hat sich DXC entschieden, hier zu investieren.DXC Technology arbeitet eigenständig am Markt, hat aber ein grosses Partnernetzwerk an der Seite, das wir je nach Kundenbedürfnis in Form von spezifischen Partnerschaften einbinden.Nachdem der öffentliche Bereich ein strategisches Geschäftsfeld für uns darstellt, investieren wir hier in die Zukunft. (Marcel Gamma)