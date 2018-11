Nidwaldens Steuererklärung wird rundum erneuert

Zürich, Zug , Luzern, Schwyz oder auch Obwalden setzen bereits auf eTax, das Ausfüllen der Steuererklärung am PC. Künftig will auch der Kanton Nidwalden ermöglichen, dass die Steuerzahler ihre Steuererklärung online ausfüllen und elektronisch einreichen können. Der Landrat hat für das Projekt eTax mit 55 zu Null Stimmen einen Kredit von 680'000 Franken gesprochen.Die Steuer-Software "eTax" wird die bisherige NW-Tax genannte Lösung von Ringler ablösen, bestätigt das Steueramt von Nidwalden auf Anfrage. Wer eTax liefern wird, sei noch offen, die neue Steuerlösung werde erst noch ausgeschrieben.Nach der Einführung wird dann der Download und die Installation der Software auf dem Computer entfallen,auch muss die ausgefüllte Steuererklärung nicht mehr ausgedruckt und eingeschickt und wieder eingescannt werden. Die Steuererklärung kann aber weiterhin auf Papier ausgefüllt werden.Das Ausfüllen der Steuererklärung soll dank einer neuen Oberfläche für unkundige Steuerzahler einfacher werden. Einen Nutzen soll eTax aber auch für die Behörden haben. Der digitale Prozess von der Deklaration zur Veranlagung reduziere die Fehlerquellen und entlaste die Verwaltung von manuellen Routinetätigkeiten, erklärte der Regierungsrat.Abgesehen von dem für die Einführung benötigten Kredit, wird erwartet, dass die Betriebskosten wegen der Abschreibungen und Verzinsungen der Infrastruktur teurer ist als heute. Die Kosten seien enorm, aber IT sei teuer, sagte Regierungsrat Alfred Bossard. (sda/vri)