2019 startet St. Gallen sein ePortal

Eine neue öffentlich-rechtliche Anstalt wird ein St. Galler ePortal betreiben, auf dem alle relevanten Daten und Dienstleistungen von Kanton und Gemeinden online zur Verfügung stehen. Nun wurde die Organisation dafür gegründet: "eGovernment St.Gallen digital".Das Vorgehen des Kantons und der St. Galler Gemeinden sei "einzigartig in der Schweiz", heisst es in der Mitteilung des verantwortlichen Finanzdepartements. Beide Staatsebenen hätten sich beim E-Government für eine übergeordnete Steuerung entschieden."So können zentral verbindliche Standards für Gemeinden und Kanton definiert sowie die strategischen eGovernment-Services festgelegt werden". Denn ein weiteres Ziel ist der Betriebeiner gemeinsamen Beschaffungsplattform, über die sich erhebliche Synergien nutzen lassen sollen, was die Durchgängigkeit der Systeme und der Abläufe garantiere, die Datensicherheit steigere und die Kosten optimiere."eGovernment St.Gallen digital" wird von Ivo Torman geleitet, dem ein eher politisch orientiertes Kooperationsgremium (neben den CIOs von Stadt und Kanton sechs Regierungs- und Gemeindepolitiker) zur Seite steht sowie ein besonders technisch ausgerichteter Planungsausschuss (sechs IT-Chefs, ein Gemeindepräsident und ein Gemeindeschreiber). Gewählt wurden die beiden Gremien von der Regierung und der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. (sda/vri)