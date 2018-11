DSAG bündelt Wünsche von SAP-Anwendern gegenüber AWS

Jean-Claude Flury

Interessenbindung: Wir sind Medienpartner der DSAG.

"Die DSAG begrüsst Cloud-Migrationsprojekte – so sie denn der Effizienzsteigerung dienen", dies schreibt die SAP-Anwendergruppierung. Um auch inhaltlich etwas bieten zu können, ist unter anderem eine Arbeitsgruppe Amazon Web Services SAP auf AWS aktiv. Im AWS-Umfeld will die Arbeitsgruppe SAP-Anwendern helfen, die Cloud zu nutzen, so eine Mitteilung der DSAG.Weil das nicht so einfach ist, wie es in Marketingbroschüren aussieht, ist diese Arbeitsgruppe mit AWS ins Leben gerufen worden. Sie "bietet eine Plattform für den offenen und effizienten Informationsaustausch für die DSAG-Mitglieder", wirbt die Gruppe.Und dieser Informationsaustausch sei von grossem Nutzen, um spezifische Cloud-Vorteile für sich wirklich auch nutzen zu könnenund um gleichzeitig Vendor-Lock-ins zu vermeiden. Als Diskussionsthemen nennt Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand Business Networks, beispielsweise Integration, Nachhaltigkeit oder Roadmap sowie digitale Plattformen mit AWS.Selbstbewusst verspricht Flury, mit der DSAG im Rücken habe man eine gute Position, dass der US-Cloudgigant die Bedürfnisse und Kritik von Anwendern auch ernst nimmt. "Die DSAG befindet sich in der Position, Anbietern wie Amazon Web Services konkrete Anforderungen von Kunden aus allen Segmenten gebündelt kommunizieren zu können, um so die Praxistauglichkeit der Angebote zu maximieren", lässt sich der Schweizer CIO und SAP-Experte Flury zitieren. (mag)