Seervision gewinnt einen Swiss Technology Award

Heute ist ein Tag, an dem sich das grassierende Award-Fieber in der Schweiz besonders deutlich manifestiert. Nach den Resultaten der Digital Economy Awards und der E-nnovation Awards haben uns auch noch die Resultate der Swiss Technology Awards 2018 erreicht.Diese Awards drehen sich nicht an sich um ICT-Projekte, aber ICT-Innovationen haben auch eine Chance, zu gewinnen. Ziel der schon zum 30. Mal verliehenen Auszeichnungen ist es nämlich, "herausragende technologiebasierte Innovationen und Entwicklungen mit überdurchschnittlichem Marktpotenzial und hohem Neuigkeitswert" hervorzuheben. Verliehen werden die Awards im Rahmen des Swiss Innovation Forum(SIF) in Basel.Einer der drei diesjährigen Gewinner konnte sich mit einem Softwareprodukt durchsetzen. In der Kategorie "Inventors" gewann die Zürcher Firma Seervision mit "Adaptive Motion Control". Dies ist eine Software zur Steuerung von Kameras und von Videoproduktionen. Laut Seervision soll mit dieser Software ausgestattete Kameras die ganze Aufnahmearbeit autonom ausführen können, einen Menschen zur Steuerung braucht es nicht mehr. "Dank unserer Erfindung muss bei Videoaufnahmen nicht mehr aus Kostengründen an der Qualität gespart werden", sagte Co-Gründer Nikos Kariotoglou am SIF.Die weiteren Gewinner in den Kategorien "Start-Ups" (Lunaphore) und "Innovation Leaders" (Polyphor) stammen aus der Biotechnologiebranche. (hjm)